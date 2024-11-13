Χαλκίδα: Αστικό λεωφορείο πήρε φωτιά- Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Χαλκίδα νωρίτερα, όταν και αστικό λεωφορείο, γεμάτο από επιβάτες έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα στη μηχανή του λεωφορείου και δε χρειάστηκε να επέμβει γιατί όταν έφτασε, την είχαν ήδη σβήσει.

Οι επιβάτες είναι καλά.

Η φωτιά όπως αναφέρει το evia online εκδηλώθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Τετάρτης ενώ το Αστικό Λεωφορείο του ΚΤΕΛ βρισκόταν σχεδόν μπροστά από την Αστυνομική διεύθυνση Ευβοίας, γεγονός που απεδείχθη σωτήριο καθώς άμεσα προσέτρεξαν οι αστυνομικοί και με πυροσβεστήρες στα χέρια κατάφεραν να τη σβήσουν ώστε να αποβιβαστούν ασφαλείς όλοι οι επιβάτες που είχαν όπως είναι φυσικό πανικοβληθεί.

