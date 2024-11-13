Λογαριασμός
Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από νεαρούς στον Βόλο- Μεταφέρθηκε στα Επείγοντα

Ο 17χρονος, αφού δέχτηκε τον άγριο ξυλοδαρμό των νεαρών,  μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου για να κάνει ράμματα

Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από νεαρούς στον Βόλο

Στα επείγοντα του Νοσοκομείου Βόλου κατέληξε ένας 17χρονος Βολιώτης, ο οποίος πηγαίνοντας με συμμαθητή του, βόλτα στο Αθλητικό Κέντρο της Χιλιαδούς, δέχτηκε ξυλοδαρμό από ανήλικους.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr, για άγνωστους έως τώρα λόγους ομάδα νεαρών προσέγγισε τους δύο 17χρονους και ξυλοκόπησε τον έναν, προκαλώντας του μώλωπες στο πρόσωπο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να του τοποθετηθούν ράμματα.

