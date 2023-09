Θεσσαλία: 55 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 105 λοίμωξης του αναπνευστικού Ελλάδα 18:20, 19.09.2023 linkedin

Προέκυψαν 55 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, 105 νέα κρούσματα λοίμωξης του αναπνευστικού, 6 νέες νοσηλείες λόγω γαστρεντερίτιδας και 19 νέες νοσηλείες λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού