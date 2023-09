Έκτακτη χρηματοδότηση 18,75 εκατ. ευρώ προς τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές Ελλάδα 17:03, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η λίστα με τους δήμους και τη χρηματοδότηση