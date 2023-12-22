Σήμερα, Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο, συνολικού ύψους 507.005.217 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ειδικότερα, πρόκειται να καταβληθούν τα εξής τακτικά επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι: 244.976 - 29.704.339 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:, δικαιούχοι 204.179 - 43.782.754 ευρώ

Αναπηρικά επιδόματα: δικαιούχοι 183.173 - 83.560.063 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 757- 228.201 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.687 - 200.296 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: δικαιούχοι 15.354 - 5.770.132 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 17.850 - 7.545.546 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 10.209- 2.549.654 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 115- 91.275 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 11.521- 11.566.000 ευρώ

Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 736.904 - 160.937.490 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 10 - 10.000 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 553 - 274.893 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 500 - 385.875 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών: 442 - 217.800 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.432.230

Σύνολο καταβολών: 346.824.318 ευρώ

Επιπλέον, η έκτακτη πληρωμή του Δεκεμβρίου 2023 για το “ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευάλωτων νοικοκυριών”, μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των δικαιούχων, έχει ως εξής:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 204.329, ποσό 21.859.219 ευρώ

Αναπηρικά, δικαιούχοι 170.531, ποσό 34.106.200 ευρώ

Αναδοχή, δικαιούχοι 95, ποσό 20.200 ευρώ

Ανασφάλιστοι (1296/1982), δικαιούχοι 13.927, ποσό 2.089.050 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων, δικαιούχοι 16.991, ποσό 2.548.650 ευρώ

Επίδομα παιδιού, δικαιούχοι 736.904, ποσό 99.557.580 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων 1.142.777 και καταβολών 160.180.899 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

