Να δώσουν συμπληρωματική απολογία κλήθηκαν σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, η 26χρονη μητέρα και ο 44χρονος σύντροφός της, οι οποίοι μετά το θάνατο του 3χρονου Άγγελου, αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με άμεσο δόλο.

Σύμφωνα με την αυτεπαγγέλτως διορισμένη συνήγορο υπεράσπισης της 26χρονης μητέρας, η ίδια υποστήριξε όσα είχε πει και κατά την πρώτη απολογία της, πως το παιδί δηλαδή, το κακοποιούσε ο σύντροφός της, με τον οποίο συζούσαν κάποιους μήνες και πως η ίδια ποτέ δεν το είχε κακοποιήσει.

Σε ό,τι αφορά τον 44χρονο, ο συνήγορος υπεράσπισής του δήλωσε ότι ο εντολέας του επιθυμεί να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και «προσπάθησε να ανακαλέσει στη μνήμη του ακόμη και γεγονότα που δεν θυμόταν αρχικά». Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του 44χρονου, ο οποίος όπως ανέφερε ο συνήγορός του, δηλώνει μετανιωμένος που δεν κατήγγειλε τη σύντροφό του για την κακοποίηση του παιδιού. Πάντως, όπως ανέφερε ο συνήγορός του, ο ίδιος δεν ήταν παρών στα περιστατικά κακοποίησης και πως έβλεπε τα σημάδια στο παιδί.

Και για τους δύο, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, αποφασίστηκε η συνέχιση της προσωρινής κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι το τριών ετών αγοράκι είχε μεταφερθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, φέροντας βαριά τραύματα, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, όπως και χτυπήματα, εκδορές, εκχυμώσεις και καψίματα από διαφορετικές χρονικές περιόδους. Είχε νοσηλευτεί για μέρες στη ΜΕΘ Παίδων και μετά τα τεστ που έγιναν και έδειξαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό, προωθήθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

