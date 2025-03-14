Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο Δερβένι – Κατέβηκαν εγκαίρως οι επιβάτες

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ της γραμμής 83 από Λαγκαδά προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο λεωφορείο, ενώ ήταν αυτό εν κινήσει, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με 4 οχήματα και έθεσε υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Οι επιβάτες κατέβηκαν εγκαίρως από το λεωφορείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.