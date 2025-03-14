Λογαριασμός
Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο Δερβένι – Κατέβηκαν εγκαίρως οι επιβάτες

Η φωτιά ξέσπασε στο λεωφορείο ενώ ήταν αυτό εν κινήσει - Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με 4 οχήματα και έθεσε υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ της γραμμής 83 από Λαγκαδά προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο λεωφορείο, ενώ ήταν αυτό εν κινήσει, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με 4 οχήματα και έθεσε υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Οι επιβάτες κατέβηκαν εγκαίρως από το λεωφορείο και είναι καλά στην υγεία τους.

