Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης για πρόκληση θανατηφόρας βλάβης από αμέλεια σε βάρος 78χρονης Ελληνίδας, για την οποία συνελήφθη μια 52χρονη αλλοδαπή, απογευματινές ώρες, την περασμένη Τετάρτη 12-03-2025.

Η 78χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην οικία της, στην πόλη της Κοζάνης στις 24 Απριλίου του 2022, και όπως διαπιστώθηκε έφερε τραύματα στο κεφάλι. Μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη προανακριτική έρευνα όπως αναφέρει η στο πλαίσιο της οποίας συλλέχθηκαν διάφορα ευρήματα και στοιχεία, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η 52χρονη αλλοδαπή εντοπίσθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2025 στην Καβάλα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, στερούμενη εγγράφων νόμιμης παραμονής της στην Ελληνική Επικράτεια.

Η περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για «θανατηφόρα βλάβη από αμέλεια» σε βάρος της 78χρονης γυναίκας, οδήγησε στην ταυτοποίηση της 52χρονης αλλοδαπής και στην έκδοση σχετικού εντάλματος σύλληψης από την ανακρίτρια Κοζάνης και στη σύλληψή της.

Η συλληφθείσα με τη σχηματισθείσα σε βάρος της δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

