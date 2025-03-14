Το ταξίδι του στην Αυστρία, κατά το οποίο επιθεώρησε τον ναυτικό εξοπλισμό UAS (Unmanned Aircraf Systems) που θα φέρουν οι Γαλλικές φρεγάτες Belharra, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Επισκέφθηκα στην Αυστρία το εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων συστημάτων Schiebel, όπου ξεναγήθηκα στους χώρους από τον Managing Director και ιδιοκτήτη της εταιρείας, Hans Georg Schiebel. Μου έγινε παρουσίαση του UAS, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra του Πολεμικού Ναυτικού».

Επισκέφθηκα στην Αυστρία το εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων συστημάτων Schiebel, όπου ξεναγήθηκα στους χώρους από τον Managing Director και ιδιοκτήτη της εταιρείας, Hans Georg Schiebel. Μου έγινε παρουσίαση του UAS, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό των νέων… pic.twitter.com/UV0dzvfVcJ — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.