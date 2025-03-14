Λογαριασμός
Δένδιας στην Αυστρία: Επιθεώρησε τα μη επανδρωμένα συστήματα με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι φρεγάτες Belharra

«Επισκέφθηκα στην Αυστρία το εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων συστημάτων Schiebel, όπου ξεναγήθηκα στους χώρους από τον Managing Director»

Δένδιας

Το ταξίδι του στην Αυστρία, κατά το οποίο επιθεώρησε τον ναυτικό εξοπλισμό UAS (Unmanned Aircraf Systems) που θα φέρουν οι Γαλλικές φρεγάτες Belharra, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Επισκέφθηκα στην Αυστρία το εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων συστημάτων Schiebel, όπου ξεναγήθηκα στους χώρους από τον Managing Director και ιδιοκτήτη της εταιρείας, Hans Georg Schiebel. Μου έγινε παρουσίαση του UAS, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra του Πολεμικού Ναυτικού».

