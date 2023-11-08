Τροχαία δυστυχήματα σε Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης - Νεκροί οι δύο οδηγοί

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2.30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ΙΧ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 39χρονου οδηγού.

Δύο ώρες αργότερα, στις 4:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε και δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο αυτή τη φορά στη στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλιού.

Θύμα ένας 38χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί και ο ίδιος να χάσει ακαριαία τη ζωή του.



