Τέμπη: Σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού από τα συντρίμμια των δύο τρένων - Οσμή καμμένου στην ατμόσφαιρα

Μπροστά στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των ελληνικών σιδηροδρόμων βρίσκονται τα συνεργεία διάσωσης που από χθες τη νύχτα εξακολουθούν να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια των συρμών.

Στο σημείο του δυστυχήματος δύο τεράστιοι γερανοί ανασηκώνουν κομμάτια από τα επιβατικά βαγόνια που έχουν συνθλιβεί από την τρομακτική σύγκρουση και έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδηρικών.

Οι ειδικές δυνάμεις των ΕΚΑΜ με κοπτικά εργαλεία και χρησιμοποιώντας φιάλες οξυγόνου συνεχίζουν να κόβουν λαμαρίνες από τα πρώτα βαγόνια ψάχνοντας για ανθρώπους.

Στην περιοχή η οσμή του καμένου κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα αφού μετά τη μετωπική σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με την εμπορική, άρπαξαν φωτιά τα τρία πρώτα βαγόνια του επιβατικού τρένου.

