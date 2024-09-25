Τέμπη: Παραδίδεται στη Δικαιοσύνη το πόρισμα για το πώς προκλήθηκε η έκρηξη μετά τη σύγκρουση

Στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την τραγωδία των Τεμπών αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα του Πολυτεχνείου για το τι προκάλεσε τη μεγάλη έκρηξη μετά τη σύγκρουση των τρένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές, η έκρηξη δεν προκλήθηκε από ποσότητες ξυλόλιου, αλλά ούτε και από έλαια σιλικόνης των τρένων όπως ανέφεραν αρχικές εκτιμήσεις

Πηγή: skai.gr

