Μονοήμερη εκδρομή στη Μονή Αίγινας

Του Νικόλα Μπάρδη

Στη βόρεια πλευρά του Σαρωνικού Κόλπου, πολύ κοντά στις ακτές της Αίγινας, βρίσκεται ένα μικρό, καταπράσινο νησί που δεν κατοικείται, αλλά είναι καταφύγιο της άγριας ζωής. Ο λόγος φυσικά για τη μαγευτική Μονή, μία καταπράσινη νησίδα με χρυσαφένια ακρογιαλιά, που απέχει μόλις 500 μέτρα από το ακρωτήριο της Πέρδικας στην Αίγινα.

Πρόκειται για ένα μακρόστενο πευκόφυτο νησάκι, με την ψηλότερη κορυφή του να φτάνει στα 179 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Το καλοκαίρι αποτελεί ιδανικό προορισμό για μονοήμερη εκδρομή και για μπάνιο, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην Αττική, ενώ έχει καθημερινή και συχνή σύνδεση και με τη γειτονική Αίγινα.

Το πανέμορφο αυτό νησί είναι ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσολεόντισσας της Αίγινας και γι’ αυτόν το λόγο έχει ονομαστεί «Μονή». Η ιδιαιτερότητα αυτού του νησιού, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, είναι ότι δεν κατοικείται από μόνιμο πληθυσμό, αλλά αποτελεί σπίτι για πολλά άγρια ζώα. Εκεί θα δείτε ελάφια, αγριοκάτσικα, παγώνια αλλά και μικρά σκιουράκια, που χοροπηδούν πάνω στα κλαδιά των δέντρων. Τα περισσότερα από αυτά είναι αρκετά εξοικειωμένα με τους ανθρώπους, και πλησιάζουν τους επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι όμως οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να μην τα τρομάζουν, ούτε να ρυπαίνουν το περιβάλλον τους.

Πολλές φορές, και ειδικά τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού που το νησί γεμίζει με παραθεριστές, διαταράσσεται η καθημερινότητα των ζώων, με αποτέλεσμα αυτά να νιώθουν απειλή και να καταφεύγουν σε ψηλότερα σημεία, μακριά από την παραλία.

Η Μονή Αίγινας είναι κατάφυτη από πεύκα, και το καΐκι από την Πέρδικα αφήνει τον κόσμο στη δυτική ακτή της, εκεί όπου βρίσκεται και μία οργανωμένη πλαζ με αναψυκτήριο. Η ανατολική πλευρά του νησιού, η πλευρά δηλαδή που φαίνεται από την Αίγινα, είναι άγρια και βραχώδης. Το νησί έχει πολλά μονοπάτια μέσα στη φύση, ενώ παρουσιάζει και αναρριχητικό ενδιαφέρον. Αν φτάσετε μέχρι την κορυφή του νησιού, θα απολαύσετε πανοραμική θέα προς την Αίγινα, το Αγκίστρι και τα Μέθανα, ενώ το ηλιοβασίλεμα θα σας κόψει την ανάσα. Κάποτε στο νησί υπήρχε και κατασκήνωση, η οποία όμως σήμερα δεν είναι σε λειτουργία. Ευρισκόμενοι εκεί θα δείτε τα ερείπια από αυτές τις τουριστικές υποδομές, που ενδεχομένως σήμερα να είχαν μία καλύτερη τύχη, δεδομένου του αριθμού των επισκεπτών που ενδιαφέρονται να επισκεφτούν το μικρό αυτό νησάκι του Σαρωνικού.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα πήρε το καΐκι της γραμμής και πέρασε από την Αίγινα στον μικρό αυτό επίγειο παράδεισο, όπου και κατέγραψε μαγικές εικόνες. Οι λουόμενοι απολάμβαναν το μπάνιο τους στα γαλαζοπράσινα νερά της ακρογιαλιάς, τη στιγμή που τα ελάφια και τα παγώνια έκοβαν βόλτες αμέριμνα στο καταπράσινο φόντο, κάνοντάς μας να ξεχάσουμε πως αυτό το μέρος βρίσκεται κυριολεκτικά μια ανάσα μακριά από τη βαβούρα της Αθήνας, και όχι σε κάποιο ακριτικό σημείο της πατρίδας μας. Η μεγάλη αυτή αντίθεση είναι που μαγεύει τον κόσμο, και όσοι πηγαίνουν εκεί, επιστρέφουν ξανά και ξανά…

Πηγή: skai.gr

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