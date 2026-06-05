ΗΠΑ: Πέρασε το νομοσχέδιο-μαμούθ 70 δισ. για την ICE παρά την εσωκομματική ανταρσία

Οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία ξεπέρασαν τις βαθιές εσωτερικές τους διαφωνίες και υπερψήφισαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής ένα τεράστιο πακέτο μέτρων ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επιβολή του μεταναστευτικού νόμου.

Το γεγονός αυτό χαρίζει μια σημαντική πολιτική νίκη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), έπειτα από εβδομάδες προσπαθειών για την έγκριση του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το CNN.

Το νομοσχέδιο - το οποίο χρηματοδοτεί την Υπηρεσία Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και τη Συνοριοφυλακή για το υπόλοιπο της θητείας του Τραμπ, προστατεύοντας τις υπηρεσίες αυτές από μελλοντικές συγκρούσεις που οδηγούν σε αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης - μεταφέρεται τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική του έγκριση. Η υπερψήφιση ήρθε μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση 18 ωρών, κατά την οποία μόνο ένας Ρεπουμπλικανός καταψήφισε το νομοσχέδιο, το οποίο τελικά πέρασε με ψήφους 52 έναντι 47.

Σε άλλη μια νίκη για τον Τραμπ, οι Ρεπουμπλικανοί ενέκριναν τελικά το νομοσχέδιο χωρίς να καταργήσουν το ταμείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ο ίδιος είχε υποστηρίξει προκειμένου να αποζημιωθούν άτομα που ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Παρά ταύτα, οι γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπέστησαν ώρες επώδυνων πολιτικών ψηφοφοριών, στις οποίες απέρριψαν επανειλημμένα τις προσπάθειες για την οριστική κατάργηση του συγκεκριμένου ταμείου.

Το μεταναστευτικό νομοσχέδιο, το οποίο ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί προβλέπουν ότι θα μπορούσε να είναι η τελευταία μεγάλη νομοθετική νίκη του Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, είχε παραμείνει στάσιμο για εβδομάδες εν μέσω αντιπαραθέσεων εντός του κόμματος για το συγκεκριμένο ταμείο. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό θα λειτουργούσε ως ένα «μαύρο ταμείο» για τους συμμάχους του Τραμπ και θα μπορούσε να χορηγήσει πληρωμές σε ταραχοποιούς που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά την επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί - συμπεριλαμβανομένων νομοθετών που αντιμετωπίζουν δύσκολες αναμετρήσεις για την επανεκλογή τους τον Νοέμβριο - ψήφισαν υπέρ του επίσημου μπλοκαρίσματος του ταμείου, αναδεικνύοντας την ανησυχία που επικρατεί εντός του κόμματος για το ζήτημα αυτό. Τελικά, το ευρύτερο νομοσχέδιο χρηματοδότησης εγκρίθηκε, με τη γερουσιαστή Λίζα Μουρκόφσκι (Lisa Murkowski) από την Αλάσκα να είναι η μόνη Ρεπουμπλικανή που το καταψήφισε.

Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν επίσης τη διαδικασία των μαραθώνιων ψηφοφοριών (''vote-a-rama'') για να στοχεύσουν άλλες προτεραιότητες του Τραμπ. Μια τροπολογία του γερουσιαστή Τζεφ Μέρκλεϊ (Jeff Merkley) για την απαγόρευση της χρηματοδότησης της αίθουσας χορού του Τραμπ απορρίφθηκε, αν και δεκάδες Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών, η κυβέρνηση προσπάθησε να πείσει το Κογκρέσο ότι το ταμείο «κατά της εργαλειοποίησης» είναι «νεκρό», με τον υπηρεσιακό Υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, να δηλώνει στους νομοθέτες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η κυβέρνηση «δεν προχωρά με το ταμείο, τελεία και παύλα».

Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε πολύ λιγότερο ξεκάθαρος. Υπεραμύνθηκε του ταμείου την Τετάρτη και αρνήθηκε να δεσμευτεί για την οριστική κατάργησή του.

«Θα πρέπει να ρωτήσω τους δικηγόρους, δεν ξέρω», δήλωσε ο Τραμπ στο CNN την Τετάρτη, ερωτηθείς αν το ταμείο έχει ακυρωθεί οριστικά ή αν έχει απλώς παγώσει.

«Όσον αφορά εμένα, ήταν κάτι υπέροχο».

Απορρίφθηκαν οι τροπολογίες που στόχευαν το ταμείο και άλλες προτεραιότητες

«Σε ένα δραματικό ξεκίνημα της ολονύχτιας συνεδρίασης, η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία καταψήφισε την προσπάθεια του ηγέτη των Δημοκρατικών, Τσακ Σούμερ (Chuck Schumer), να καταργήσει το ταμείο - αυτό όμως επιτεύχθηκε μόνο μετά από ώρες έντονων παρασκηνιακών πιέσεων από την ηγεσία του κόμματος».

Πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, η προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να περάσουν το νομοσχέδιο για την επιβολή του μεταναστευτικού νόμου είχε παγώσει για ώρες. Αυτό ανάγκασε τη Γερουσία σε διακοπή, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες βρίσκονταν σε συνομιλίες με μια ομάδα Ρεπουμπλικανών «ανταρτών» που αρνούνταν να καταψηφίσουν τη δημοκρατική προσπάθεια κατάργησης του αμφιλεγόμενου ταμείου της κυβέρνησης Τραμπ.

Η ομάδα των Ρεπουμπλικάνων "ανταρτών", στην οποία συμμετείχε και ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι (Bill Cassidy), ο οποίος έχασε πρόσφατα τις εσωκομματικές εκλογές μετά από δημόσιες συγκρούσεις με τον Τραμπ, αρνιόταν πεισματικά να συμμορφωθεί με την κομματική γραμμή. Τελικά, όμως, ο Κάσιντι καταψήφισε την πρόταση των Δημοκρατικών.

Στη συνέχεια, το σώμα απέρριψε την πρόταση του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Θομ Τίλις (Thom Tillis) από τη Βόρεια Καρολίνα για την κατάργηση του ταμείου, παρά το γεγονός ότι 11 ακόμη Ρεπουμπλικανοί την υπερψήφισαν. Πάντως, οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι η εξέλιξη αυτή άφηνε περιθώριο στον Λευκό Οίκο να «αναστήσει» το ταμείο με άλλη ονομασία.

Ο Κάσιντι, ο οποίος έχει αναδειχθεί ίσως στον πιο ένθερμο Ρεπουμπλικανό επικριτή του ταμείου, κατέστησε σαφή την έντονη αποδοκιμασία του σε νομικό υπόμνημα που κατέθεσε την Πέμπτη, από κοινού με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ (Cory Booker), στο πλαίσιο μιας από τις δικαστικές προσφυγές κατά του επίμαχου κονδυλίου.

«Το Ταμείο Κατά της Εργαλειοποίησης συνιστά μια απειλή για τη συνταγματική μας δημοκρατία, την οποία το Δικαστήριο αυτό δεν έχει κληθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν να αντιμετωπίσει», έγραψαν οι γερουσιαστές στο νομικό τους υπόμνημα.

Κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρακάμψει τις εξουσίες του Κογκρέσου σχετικά με τις κρατικές δαπάνες. Παράλληλα, τόνισαν ότι η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί το ταμείο για την αποζημίωση των ταραχοποιών της 6ης Ιανουαρίου ισοδυναμεί με ένα «σχέδιο εσκεμμένα σχεδιασμένο να παρουσιάσει τους στασιαστές - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που άσκησαν βία κατά των αστυνομικών - ως θύματα».

Οι Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποίησαν επίσης την ψηφοφορία ως μια ευκαιρία να αποδείξουν την πίστη τους στον Τραμπ για ένα άλλο ζήτημα – έναν αμφιλεγόμενο νόμο για την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, τον οποίο ο πρόεδρος απαιτούσε εδώ και μήνες. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham) κατέθεσε τροπολογία για να ενσωματώσει στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο την πράξη «SAVE America Act», η οποία θα απαιτούσε επίδειξη ταυτότητας και απόδειξη αμερικανικής υπηκοότητας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Η τροπολογία χρειαζόταν 60 ψήφους για να εγκριθεί, αλλά απορρίφθηκε, καθώς όλοι οι Δημοκρατικοί ενώθηκαν με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς - τους γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μουρκόφσκι, Μιτς Μακόνελ και Θομ Τίλις (Susan Collins, Murkowski, Mitch McConnell, Thom Tillis) - για να την καταψηφίσουν.

Κατά την προετοιμασία για την τελική ψηφοφορία, οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες προσπαθούσαν να εκτονώσουν μια πιθανή εξέγερση από μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι εξέφραζαν ανησυχίες για τη στήριξη του μεταναστευτικού νομοσχεδίου χωρίς την ρητή, γραπτή κατάργηση του ταμείου.

Ο Τίλις είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι δεν θα ψήφιζε το νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την επιβολή του μεταναστευτικού νόμου, εάν αυτό δεν περιλάμβανε τροπολογία που να καταργεί το ταμείο «κατά της εργαλειοποίησης».

«Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω», είχε δηλώσει ο Τίλις στο CNN όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να στηρίξει το νομοσχέδιο χωρίς διατύπωση που να καταργεί το ταμείο.Ωστόσο, ο Τίλις ψήφισε τελικά υπέρ του τελικού νομοσχεδίου χωρίς τη νέα διατύπωση, μετά από εκείνες τις 18 συνεχόμενες ώρες ψηφοφοριών.

Πηγή: skai.gr

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