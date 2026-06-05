Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την έκρηξη drone στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτούς τους κινδύνους είναι καθολική», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Solidaritate cu România!



One week after a drone crashed into an apartment building in Galați, a maritime drone today reached the port of Constanța.



This is a direct consequence of Russia’s war against Ukraine.



It is increasingly becoming a direct threat to countries on our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2026

Ναυτικό drone του τύπου που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία εξερράγη στην Κωνστάντζα κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να προκαλέσει θύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Στην συνέχεια, ο νομάρχης της Κωνστάντζας Αντριάν Τεοντόρ Πικόιου δήλωσε, σύμφωνα με ενημερωτικό ιστότοπο, ότι το Κίεβο γνωστοποίησε στο Βουκουρέστι ότι το drone αποτελούσε μέρος ομάδας πέντε τέτοιων σκαφών. Το δεύτερο από αυτά εξερράγη στην Ουκρανία και αναζητώνται τα άλλα τρία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι τα εν λόγω ναυτικά drones «είναι ουκρανικά» και ότι «οποιαδήποτε απόπειρα σύνδεσής τους με την Ρωσία και απόδοσης ευθύνης στη Ρωσία είναι τελείως αβάσιμη».

Πηγή: skai.gr

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