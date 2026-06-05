Διόλου τυχαία δεν θεωρείται η χρονική στιγμή-συγκυρία που ο πρόεδρος της Ουκρανίας επέλεξε να στείλει επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν για μεταξύ τους συνάντηση και τη λήξη του πολέμου μεταξύ των δυο πλευρών.

Η επίμαχη επιστολή δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα που ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, σημείο συνάντησης επιχειρηματιών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων της Ρωσίας αλλά και σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών και στρατηγικών εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο.

Το Κρεμλίνο δεν είναι ο μόνος αποδέκτης της επιστολής

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, η ανοιχτή επιστολή του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απευθυνόταν μόνο στο Κρεμλίνο, αλλά και στους πολίτες της Ουκρανίας, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ιδιαίτερης σημασίας ήταν το γεγονός ότι το Κίεβο αναγνώρισε δημόσια πως οι ΗΠΑ είναι «πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν». Για του λόγου το αληθές, ο Ζελένσκι προειδοποίησε στην επιστολή του ότι «θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής».

Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες και ο πρόεδρος Ζελένσκι επιχειρεί να αξιοποιήσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια, που, όπως υποστηρίζει, καταγράφεται μεταξύ των ρωσικών επιχειρηματικών ελίτ. Στην επιστολή του υποστήριξε συγκεκριμένα ότι ολοένα και περισσότεροι Ρώσοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τη συνέχιση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι «δεν βλέπουν τέλος στον πόλεμο».

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη δυνατότητα της Μόσχας να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους στην περιοχή του Ντονέτσκ, δηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή ούτε φέτος.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι σε Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος απευθυνόμενος προσωπικά στον Πούτιν, τον προειδοποίησε ότι στο μέλλον ίσως χρειαστεί να αγωνιστεί «για τη δική του πολιτική επιβίωση» και όχι για τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η ιστορία της χώρας δείχνει πως όταν η κοινωνία κουράζεται από μια κατάσταση, ακολουθούν πολιτικές αλλαγές...«Μπορούμε να εργαστούμε προς αυτή την κόπωση. Μπορείτε να σταματήσετε τον πόλεμό σας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Ουκρανία δεν βρίσκεται κοντά στη νίκη στον πόλεμο, ωστόσο φαίνεται να διατηρεί πλεονεκτήματα σε ορισμένα σημεία των μετώπων. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο πεδίο των μαχών, το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά του να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, περιλαμβανομένων ενεργειακών και στρατηγικών εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ουκρανικές επιθέσεις αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ.

Δυτικοί αναλυτές έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου από τη Ρωσία δεν είναι βιώσιμος, τόσο από οικονομική άποψη όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Το International Institute for Strategic Studies έχει αναφέρει πρόσφατα ότι το Κρεμλίνο σύντομα θα βρεθεί μπροστά σε μια θεμελιώδη επιλογή: είτε να κλιμακώσει ριζικά τις απαιτήσεις του προς την οικονομία και την κοινωνία είτε να περιορίσει τους πολεμικούς του στόχους.

Την ίδια ώρα, ακόμη και στο εσωτερικό της Ρωσίας αρχίζουν να ακούγονται προειδοποιητικές φωνές για την οικονομία. Ο Τζέρμαν Γκρεφ, επικεφαλής της Sberbank, δήλωσε ότι η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης υπό τις παρούσες συνθήκες είναι «ήδη ένα θαύμα».

Παρά ταύτα, το Κρεμλίνο απορρίπτει μέχρι στιγμής τις ανησυχίες αυτές, την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος συνεχίζει να προβάλλει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την παραχώρηση από την Ουκρανία ακόμη και εδαφών που παραμένουν υπό τον έλεγχό της.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Αλεξάντερ Νόβαλ χαρακτήρισε την οικονομία της χώρας ως ευρισκόμενη σε «κατάσταση ελεγχόμενης επιβράδυνσης», επιχειρώντας να παρουσιάσει μια εικόνα ελεγχόμενης προσαρμογής της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν σε τρίτη χώρα, ζητώντας να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία και να προηγηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός. «Η πραγματική σιωπή των όπλων είναι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουν οι συνομιλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει στη Μόσχα»

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόβ, δήλωσε ότι αν ο Ζελένσκι επιθυμεί συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, «μπορεί να έρθει στη Μόσχα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε εκ νέου ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και τις καταγγελίες των ουκρανικών υπηρεσιών για απόπειρες δολοφονίας που, όπως υποστηρίζουν, έχουν αποτραπεί τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για μια ειρηνευτική συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε συμβιβασμούς.

Την ίδια ώρα, στις ΗΠΑ σημειώθηκε πολιτική εξέλιξη σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Περισσότεροι από δώδεκα Ρεπουμπλικανοί βουλευτές τάχθηκαν υπέρ νομοσχεδίου που προβλέπει νέα οικονομική και στρατιωτική βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διαφοροποιούμενοι από τη γραμμή της ηγεσίας του κόμματος.

Εφόσον εγκριθεί και από τη Γερουσία, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη νομοθετική πρωτοβουλία του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με τον πόλεμο από το 2024. Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε περίπτωση που το νομοσχέδιο φτάσει στο γραφείο του.



Πηγή: skai.gr

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