Σε κατά οίκον περιορισμό βρίσκεται πλέον ο σταθμάρχης Λάρισας που είχε βάρδια τη μοιραία βραδιά του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο ειδικός εφέτης ανακριτής έκανε δεκτή της αίτηση, που είχε καταθέσει μέσω του δικηγόρου του για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του, με περιοριστικούς όρους.

Οι όροι που του επιβλήθηκαν είναι κατ’ οίκον περιορισμός και επιπλέον απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το 18μηνο της κράτησης του ολοκληρώνονταν την 1η Σεπτεμβρίου.

