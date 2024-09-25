Περίπου 100 άτομα μπήκαν χθες στο διατηρητέο κτίριο όπου στεγαζόταν επί σειρά ετών κατάληψη με την ονομασία «Libertatia», στη Θεσσαλονίκη παραβιάζοντας προηγουμένως τον σφραγισμένο χώρο, έκαναν πάρτι με ζωντανή μουσική και φώναζαν συνθήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στην περιοχή μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε τουλάχιστον 19 προσαγωγές ατόμων, γύρω από το διατηρητέο κτίριο το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Στρατού, ενώ τα ξημερώματα στις 5 προχώρησαν σε επιχείρηση και το κτήριο πλέον έχει εκκενωθεί. H Λ. Στρατού η οποία είχε κλείσει από την Καυτατζόγλου έως την Παπαναστασίου, δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Δεν υπήρξαν επεισόδια.

Το διατηρητέο είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά τον Ιανουάριο του 2018 και έκτοτε άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο επιχειρούν την επισκευή του, εκτελώντας διάφορες εργασίες.

Η Αστυνομία κατ’ επανάληψη έχει προβεί σε επιχειρήσεις απομάκρυνσης αυτών των ατόμων προχωρώντας σε προσαγωγές και συλλήψεις. Η προηγούμενη επιχείρηση έγινε στο τέλος του προηγούμενου μήνα και οδήγησε στη σύλληψη 11 ατόμων. Μετά την επιχείρηση αυτή ο χώρος είχε σφραγιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

