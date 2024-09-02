ΣΥΡΙΖΑ: Να αναβαθμιστεί σε κακούργημα το μπάζωμα στα Τέμπη

Να αναβαθμιστεί σε κακούργημα η κατηγορία για το μπάζωμα του χώρου του πολύνεκρου Σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αλλά και να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και σε κυβερνητικά στελέχη, ζήτησαν το μεσημέρι της Δευτέρας από τις Δικαστικές Αρχές της Λάρισας, ο Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης και ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης και Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Τα δύο στελέχη της Αξιωματική Αντιπολίτευσης συναντήθηκαν με δύο Αντεισαγγελείς Εφετών και τους ενημέρωσαν διεξοδικά για το αίτημά τους, καταθέτοντας τα σχετικά στοιχεία.



Εξερχόμενοι από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:



Βασίλης Κόκκαλης: «Όπως είναι γνωστό ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αίτημα προανακριτικής επιτροπής για το μπάζωμα στο έγκλημα των Τεμπών. Ένα μπάζωμα το οποίο χαρακτηρίστηκε και αξιόποινη πράξη, από την κυρία Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Σήμερα ζητήσαμε την αναβάθμιση – συμπλήρωση της κατηγορίας σε κακούργημα, διότι με δεύτερο έγκλημα, με λεφτά του Ελληνικού δημοσίου από το Ταμείο Ανάκαμψης, κουκούλωσαν – συγκάλυψαν το θέμα των Τεμπών. Ζητήσαμε συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον κ. Αγοραστό και για δύο πρώην υφυπουργούς – υπουργούς διότι το μπάζωμα έγινε με χρήματα του Ελληνικού λαού. Με το αίτημά μας επίσης ζητάμε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου όλων όσων αρμοδίων ήταν στον τόπο του δυστυχήματος αμέσως μετά…Η σύνδεση των χρημάτων που σπαταλήθηκαν για να γίνει το μπάζωμα συνιστά κακουργηματική απιστία».



Αλέξανδρος Αυλωνίτης: «Θέλουμε να εκφράσουμε με τον τρόπο αυτό ότι θα συνεχίσουμε, από τη μέρα που τελείωσε η προανακριτική επιτροπή, την έρευνα. Η έρευνα γίνεται σελίδα – σελίδα, λέξη – λέξη. Δεσμευόμαστε – και μεταφέρω ακριβώς την επιθυμία του προέδρου του κόμματός μας – ότι μέχρι που να λήξει αυτή η υπόθεση, θα την παρακολουθούμε και ως νομικοί και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια ήρθαμε σήμερα να καταθέσουμε αυτή την αίτηση έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κακούργημα και ταυτόχρονα να εντάξουμε στα πλαίσια της διερεύνησης και τα πρόσωπα του κ. Τσακίρη και του κ. Παπαθανάση που υπέγραψαν τις σχετικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες πλήρωσαν 642.000 ευρώ στις εταιρείες που ανέλαβαν τη μεταφορά όλων των συντριμμάτων των δύο βαγονιών, την αποχωμάτωση, την εκχωμάτωση και τη μεταφορά 300 τόνων χώματος, με αποτέλεσμα να μην πληγεί μόνον η έννομη τάξη και το ποινικό δίκαιο, αλλά να πληγεί και η ψυχή των γονιών που έχασαν 57 παιδιά και να συσκοτίσει κάθε δυνατή προσπάθεια της επιστήμης αλλά και της δικαιοσύνης, να διαπιστωθεί η αιτία που περίπου 30 άτομα κατακάηκαν, εξαϋλώθηκαν. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στις ψυχές μας, στις ιδιότητές μας ως βουλευτές και ως κόμμα, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να λάμψει η αλήθεια».

