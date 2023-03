Ο στρατός στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη – Εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των θυμάτων 

Σε 36 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορευματική, αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια των συρμών – μία άμορφη μάζα σιδηρικών – είναι τεράστιες ενώ στο έργο απεγκλωβισμού των θυμάτων συνδράμει και ο στρατός.

Greece train crash



At least 36 people have died and 85 injured after two trains collided north of Athens



Police said several carriages came off the rails, with at least three of them catching fire.