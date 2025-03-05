Τέμπη: Κλιμάκιο ειδικής επιτροπής της Πυροσβεστικής στο Κουλούρι για την εμπορική αμαξοστοιχία

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου, με εντολή εφέτη ανακριτή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής από Αθήνα με τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες θα μεταβεί στο Κουλούρι προκειμένου να ερευνήσουν την εμπορική αμαξοστοιχία.

Με βάση το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, σημειώνει το ertnews.gr, ένα κομμάτι της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας η οποία ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών, λείπει. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ παρέδωσε το πόρισμα του στον εφέτη ανακριτή για να μπει στη δικογραφία για τα Τέμπη, ο ανακριτής έδωσε εντολή στη ΔΑΕΕ να ερευνήσει τον χώρο και τα συντρίμμια που βρίσκονται προς φύλαξη στο Κουλούρι.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο της ΔΑΕΕ είχε μεταβεί στον τόπο της τραγωδίας τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα για να συμμετάσχει στις έρευνες. Ωστόσο, τα μέλη του κλιμακίου υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Λάρισας και οι 4 προανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής Λάρισας δεν τους το είχαν επιτρέψει. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει ασκηθεί εναντίον των στελεχών της Πυροσβεστικής Λάρισας δίωξη.

Πηγή: skai.gr

