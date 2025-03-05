«Ζητούμε να σταθείτε πλάι μας, ενώπιον της Δικαιοσύνης» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική ενόψει της αγόρευσης της Εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Εφετείου στις 12 Μαρτίου επί της ενοχής ή μη των 21 κατηγορουμένων για την πολύνεκρη τραγωδία που άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά.

«Καλούμε όλους τους φίλους, τους πληγέντες, τους συμπολίτες με ενσυναίσθηση και συνείδηση, να δηλώσουν το "παρών" στη δίκη» αναφέρεται στην ανακοίνωση η οποία έχει ως εξής:

«Την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025, στο Εφετείο Αθηνών, η Εισαγγελέας της Δίκης για το "ΜΑΤΙ" θα προτείνει περί της ενοχής ή όχι των 21 κατηγορουμένων για το έγκλημα της 23ης Ιουλίου 2018, της 2ης φονικότερης πυρκαγιάς παγκοσμίως.

Η Δίκη μας, πλησιάζει στο τέλος της. Βρίσκεται στο προτελευταίο κομβικό σημείο, καθώς θα απομένουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων και η Απόφαση.

Το έγκλημα της 23ης Ιουλίου 2018, δεν θα ξανακριθεί εντός των τειχών της χώρας με τον τρόπο που σήμερα γνωρίζουμε, ακόμα και αν υπάρξει προσφυγή στον Άρειο Πάγο.

Με αυτά δεδομένα, καλούμε όλους τους φίλους, τους πληγέντες, τους συμπολίτες με ενσυναίσθηση και συνείδηση, να δηλώσουν το "παρών" στην δίκη.

Ζητούμε να σταθείτε πλάι μας, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αίθουσα Δ80Γ, 2ος όροφος, Κτίριο Εφετείου, οδός Λουκάρεως, 9:00πμ».

