Αταμάν: Περήφανος που δούλεψα εδώ - Ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας

Η εποχή του Εργκίν Αταμάν έλαβε τέλος της μετά από μια τριετία, με τον Τούρκο τεχνικό να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό AKTOR και τους «πράσινους» να τον αποχαιρετούν με ένα βίντεο.

Ο Αταμάν αποχαιρέτησε το «τριφύλλι», λέγοντας πως ήταν περήφανος που δούλεψε για τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου.



Σημείωσε πως έκανε πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ενώ τόνισε είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα εποχή για όλους.



«Ευχαριστώ κ. Γιαννακόπουλε! Πραγματικά πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και είμαι υπερήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσα αυτά τα τρία χρόνια, αυτά τα υπέροχα τέσσερα κύπελλα. Πρώτα απ’ όλα το πρωτάθλημα της Euroleague. Έτσι, σε όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις μέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους, την καταπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας.



Είμαι περήφανος επίσης, για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που έχω στην Ελλάδα. Όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί. Αλλά τώρα είναι η ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας», ανέφερε.

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