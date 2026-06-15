H πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα χαιρέτισε σήμερα την επίτευξη μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας παράλληλα πως οι επιπτώσεις από τη σύγκρουσή τους στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να καταλαγιάσουν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ κατέληξαν χθες σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί ήδη τέσσερις μήνες και έχει προκαλέσει την παράλυση της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ, μια σημαντική θαλάσσια οδό για τη μεταφορά υδρογονανθράκων.

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«Όσο ταχύτερα (αυτό το ενεργειακό σοκ) επιλυθεί, τόσο καλύτερα θα είναι, ιδίως επειδή η παραγωγή θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει δεδομένων των σημαντικών ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές» στον Κόλπο, έγραψε η Βουλγάρα επικεφαλής του Ταμείου σε μια ανάρτηση σε μπλογκ.

Δεδομένου αυτού, «η χθεσινή ανακοίνωση για μια εκεχειρία είναι ευπρόσδεκτη».

Το ΔΝΤ, με έδρα την Ουάσινγκτον, αναμένεται να επικαιροποιήσει την 8η Ιουλίου τις οικονομικές προβλέψεις του.

Η Γκεοργκίεβα υπογραμμίζει πως η παγκόσμια οικονομία «δείχνει να αντέχει». Οι δύο κινητήρες της, που είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα, καταγράφουν έναν «σταθερό δυναμισμό».

Εντούτοις, όπως η ίδια εκτιμά, περιοχές έχουν πληγεί σκληρότερα από την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας και την ανεπάρκειά της, ιδίως στην Αφρική.

«Αρκετές αφρικανικές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με ελλείψεις καυσίμων, ιδίως η Αιθιοπία, το Μαλάουι και η Ζάμπια και οι περισσότερες υφίστανται σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της έντονης αύξησης των τιμών των καυσίμων», σημείωσε η Γκεοργκίεβα.

«Σε χώρες όπως το Λεσότο, η Ρουάντα και η Τανζανία, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά περίπου 50% μετά την έναρξη του πολέμου», συνέχισε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Επιβεβαίωσε πως το Ταμείο εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τον όγκο των δανείων που έχουν δοθεί στην Γκάμπια, την Αιθιοπία και την Μπουρκίνα Φάσο.

Ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας εξετάζεται για το Μαλάουι.

Στην Ασία, «το Μπανγκλαντές κατέθεσε αίτημα για ένα νέο πρόγραμμα», υπενθύμισε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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