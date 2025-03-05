Συνελήφθη ο άνδρας που εισέβαλε, έκλεψε και προκάλεσε φθορές στο νοσοκομείο της Πρέβεζας τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοσοκομείο της Πρέβεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, βρισκόμενος στο νοσοκομείο της Πρέβεζας ως συνοδός ασθενούς, αφαίρεσε από υπάλληλο του νοσοκομείου κινητό τηλέφωνο, καθώς επίσης μία τηλεόραση και ένα πολύμπριζο, ενώ προκάλεσε φθορές σε ντουλάπα κλινικής γράφοντας σε αυτή με μαρκαδόρο.

Τα παραπάνω αντικείμενα παρέδωσε ο κατηγορούμενος σε φύλακα του νοσοκομείου, όταν έγινε αντιληπτός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.