Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχουν ήδη υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης (MoU) με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το έγγραφο υπέγραψε επίσης και ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι ότι η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην τελετή αναμένεται να συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ υπέγραψε προσωπικά τη συμφωνία, θέλοντας να δείξει τη δέσμευσή του στη διαδικασία και στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Από την ιρανική πλευρά, ο ανώτατος ηγέτης δεν υπογράφει συνήθως τέτοιου είδους συμφωνίες στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Διαθέτουμε μηχανισμό επιβολής της συμφωνίας. Είτε θα εφαρμοστεί είτε όχι. Έχουμε επιλογές και δεν αποκλείουμε καμία», δήλωσε ο ίδιος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Τεχεράνης.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της διαδικασίας είναι πως οι δύο πλευρές έχουν πλέον αναπτύξει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με πρόσωπα στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας, κάτι που «δεν είχε συμβεί τα τελευταία 47 χρόνια».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα συνεχίσει να ηγείται των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η άρση κυρώσεων, η πρόσβαση της Τεχεράνης σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, καθώς και ένα πιθανό ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισ. δολαρίων, είπε.

«Δεν πληρώνουμε για να εξασφαλίσουμε συμφωνίες», υπογράμμισε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε οικονομικά οφέλη για το Ιράν θα εξαρτηθούν από την πλήρη συμμόρφωσή του με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την περιφερειακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αναμένεται σημαντική αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης στο Στενό του Ορμούζ ήδη από τώρα ενώ, όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες,

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε, επίσης, ότι η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθούν από τη συμμόρφωση της Τεχεράνης με τις δεσμεύσεις της, ενώ διευκρίνισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοικτό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα χωρίς την επιβολή διοδίων ή τελών διέλευσης για διάστημα 60 ημερών, βάσει της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να διατηρήσουν αμετάβλητη τη σημερινή στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων.

Το πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπει ότι ενδεχόμενη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων θα εξεταστεί μόνο μετά την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον εμφανίστηκε επικριτική για τον ρόλο του Ομάν στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν του πολέμου, με την πηγή να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν ικανοποιημένες από τον τρόπο με τον οποίο το Ομάν διαχειρίστηκε τη διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν να υπογράψει τη συμφωνία και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και σε ελάφρυνση των κυρώσεων, ενώ εξετάζουν ακόμη και ορισμένες περιορισμένες κινήσεις καλής θέλησης στην αρχική φάση εφαρμογής της συμφωνίας.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι επιθυμεί να δει από την Τεχεράνη επαληθεύσιμα και μη αναστρέψιμα βήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις ασφαλείας.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο δεν αποτελεί όρο της συμφωνίας, ενώ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει το δικαίωμα να αμύνεται σε περίπτωση επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι η ελάφρυνσή τους δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά γενικότερα με το κατά πόσο το Ιράν θα «συμπεριφέρεται κατάλληλα» και θα τηρεί τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει.

Πηγή: skai.gr

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