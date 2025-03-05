Για προσπάθεια δημιουργίας αστάθειας έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή για το θέμα των Τεμπών στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, ενώ επικαλέστηκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφέροντας ότι «δεν είναι κολακευτικό για την κυβέρνηση, αλλά δικαιώνει την εκτίμηση ότι εκείνη την τραγική νύχτα συγκρούστηκαν δυστυχώς οι ανθρώπινες αστοχίες με τα διαχρονικά κενά του κράτους».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «υπάρχουν σήμερα δυνάμεις σε αυτή την αίθουσα που επιχειρούν να κάνουν την κοινή λύπη και τον πόνο των συγγενών δικό τους πολιτικό εργαλείο. Με μόνο στόχο να φθείρουν την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά. Να σπείρουν τη δυσπιστία. Έτσι όμως θίγεται και η ομαλή πορεία του τόπου. Θα είναι ολέθριο αν σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία γίνει στην Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του τόνισε ότι η τραγωδία των Τεμπών διαπερνά την καρδιά της κοινωνίας και πρέπει υπάρξει η αποφασιστικότητα και η δύναμη να αντιταχθούμε στις εύκολες εντυπώσεις που τις φουσκώνουν οι εύκολες καταγγελίες και το ψέμα.

"Το οφείλουμε στους συγγενείς των 57 θυμάτων των Τεμπών. Δεν τους αξίζει να γίνουν ένα γρανάζι εργαλειοποίησης σε μια θλιβερή προσπάθεια μιας στιγμής που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε ότι συγκεκριμένοι κύκλοι επιδιώκουν να το μετατρέψουν σε ένα σημείο διχασμού ενώ θα μπορούσε να είναι εφαλτήριο ενότητας, και σημείωσε ότι το δυστύχημα των Τεμπών έγινε πολιορκητικός κριός για να αναβιώσουν τον διχασμό και την τοξικότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην αλήθεια και την δικαιοσύνη και είπε ότι βρίσκεται εδώ για να επισημάνει τον κίνδυνο η πολιτική ζωή να καταλήξει σε βούρκο αμφιβολίας για όλα.

«Η άλλη όψη ότι πολιτικής αστάθειας είναι η διάρρηξη κάθε σχέση εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δημοκρατία μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Προσέθεσε ότι υπάρχει ένα «ηχηρό πόρισμα για το τι συνέβη» και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουνε στο ότι κατά τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη ζητήθηκε από την κοινωνία η αλήθεια και η δικαιοσύνη αλλά και η δικαίωση των θυμάτων καθώς και τα αυτονόητα δηλαδή, ασφαλείς και σύγχρονες συγκοινωνίες για τη χώρα. Τόνισε ότι λίγοι στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη ζητούσαν να πέσει η κυβέρνηση, αλλά όπως είπε, "η μεγάλη πλειοψηφία αυτών προ διαδήλωσαν είχαν αίτημα να ανέβει περισσότερο η Ελλάδα".

«Το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΑΜ καταρρίπτει τη θεωρία της συγκάλυψης»

Αναφερόμενος στο πόρισμα είπε ότι ο φορέας που το έβγαλε συνεργάστηκε με ευρωπαίους ειδικούς μακριά από κάθε πολιτική παρέμβαση.

«Το πόρισμα το έχω στα χέρια μου, στην πρώτη σελίδα αναφέρονται οι 57 νεκροί των Τεμπών, το πόρισμα είναι ένας οδηγός για το πως δεν θα ξαναζήσουμε τέτοια τραγωδία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στο τι λέει το πόρισμα αυτό. Εντοπίζει πρώτον τις αιτίες του δυστυχήματος στους λάθος χειρισμούς ενός τοπικού σταθμάρχη και ενός μηχανοδηγού, δεύτερον περιγράφει τις ελλείψεις που συνέβαλαν στο μοιραία αποτέλεσμα, τρίτον περιγράφει την κρατική κινητοποίηση με κενά συντονισμού, τέταρτο αδυνατεί να δώσει τεκμηριωμένη απάντηση για τη φωτιά που ακολούθησε την σύγκρουση και ζητά περαιτέρω διερεύνηση και πέμπτο προχωρά σε 17 σαφείς συστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την βελτίωση της ασφάλειας των τρένων. Δεν είναι κολακευτικό για την κυβέρνηση, αναδεικνύει αδυναμίες αλλά δικαιώνει την εκτίμηση ότι εκείνη την τραγική νύχτα συγκρούστηκαν δυστυχώς οι ανθρώπινες αστοχίες με τα διαχρονικά κενά του κράτους. Αυτό ακριβώς λέει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, και καταρρίπτει την πολύ προσβλητική και αστήρικτη θεωρία της συγκάλυψης που διακινεί η αντιπολίτευση» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Επισήμανε ότι το πόρισμα τονίζει πως η κυβέρνηση ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή και δεν διαπίστωσε καμία ένδειξη πολιτικής παρέμβασης ούτε στο πεδίο ούτε στις εργασίες της επιτροπής. Ότι συνέβη, συνέβη από ελλιπή ετοιμότητα των μηχανισμών και οι άνθρωποι εκεί έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν, λέει το πόρισμα, όπως είπε ο πρωθυπουργός. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι "ποτέ δεν υπήρξε συγκάλυψη δεν μας είπατε ποτέ ποιον θέλαμε να συγκαλύψουμε, ούτε τι κίνητρα είχαμε".

«Μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να ρίξει φως»

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να θυμηθούνε τι έχουν πει σε αυτή την αίθουσα. «Τοποθετήσεις ότι δήθεν οι νεκροί ήταν 150 όχι 57 κ. Βελόπουλε, εσείς τα λέγατε. Ότι υπήρχε ένα βαγόνι φάντασμα που εξαερώθηκε, ότι υπήρχε φορτίο ξυλολίου που αγοράστηκε 15 μέρες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη κλπ. Όλα αυτά είναι θεωρίες που διακινούσατε πολλοί από εσάς. Και υπήρξαν πιο μακάβρια σενάρια που συνέδεαν την τραγωδία με το τροχαίο ενός πρώην σταθμάρχη, που διέψευσε και η ίδια οικογένεια του. Και τα απαράδεκτα υπονοούμενα του κ. Φάμελλου με το χαμό ενός νέου ανθρώπου στη Λάρισα με άθλια υπονοούμενα. Τα στηρίξατε και τα διακινήσατε» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι «πριν από ένα χρόνο ξαναβρεθήκατε σε αυτή την αίθουσα για πρόταση δυσπιστίας για την περίφημη μονταζιέρα που αποδείχθηκε από το πόρισμα του Πολυτεχνείου ότι ουδέποτε υπήρξε. Αλλά δεν βγήκατε να το πείτε κ. Ανδρουλάκη. Ή ο μύθος ότι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και νυν εκλεγμένος ΠτΔ έκρυψε μια δικογραφία. Όλοι γνωρίζουν πως ότι φτάνει στη Βουλή τίθεται στη διάθεση των βουλευτών, και το επιβεβαίωσε και η κ. Γεροβασίλη. Από έναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ανακοινώνεται μπροστά σας κ. Ανδρουλάκη στις 23 Οκτωβρίου στη Βουλή ότι έφτασε η δικογραφία κι εσείς εξακολουθείτε να επαναλαμβάνετε ότι ο πρόεδρος της Βουλής έκρυβε τη δικογραφία. Μπορεί να είστε ωσεί παρών, μπορεί να αδιαφορείτε για το τι λένε οι ομιλητές αλλά δεν μπορείτε να συνεχίσετε να κατηγορείτε τον εκλεγμένο ΠτΔ με τέτοια ψέματα" είπε ο πρωθυπουργός, ενώ απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι "ο κ.Τασούλας είναι εκλεγμένος είτε σας αρέσει είτε όχι κ. Κωνσταντοπούλου».

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «υποτιμήσαμε τη δύναμη που μπορεί να είχαν αυτές οι θεωρίες στην κοινή γνώμη» και είπε ότι «σεβαστήκαμε τον πόνο των συγγενών και αποφύγαμε να φορτίσουμε το δημόσιο διάλογο».

«Κάποιες φορές διστάσαμε και αντιμετωπίσαμε ενοχικά το δικό μας έργο, δεν πείσαμε την κοινωνία ότι η ανάταξη των τρένων αποτέλεσε την πρώτη μας προτεραιότητα, δεν εξηγήσαμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, και όταν ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση σχεδόν κανείς δεν το έμαθε» είπε.

Επίθεση σε Φάμελλο: «Καταρρέετε δημοσκοπικά, αναζητείτε λόγο ύπαρξης μέσα από την τραγωδία»

Για τον κ. Φάμελλο τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 13-0, του κ. Παππά, του κ. Παπαγγελόπουλου; Για τον κ. Ανδρουλάκη που έχει καταθέσει προτάσεις για την αλλαγή του τρόπου ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης. Μου δώσατε εντόνως την εντύπωση ότι δεν γνωρίζατε καν το γεγονός ότι έχει αυτή η Βουλή ψηφίσει διάταξη με την οποία η ολομέλεια των δικαστηρίων εκφράζουν γνώμη για τη συγκρότηση της ηγεσίας που το κόμμα σας την είχε ψηφίσει. Ούτε καν το γνωρίζατε κ. Ανδρουλάκη, τόσο επιμελής.

Όταν εμφανίζονται bots από άλλες χώρες που μέχρι πριν από 2 μήνες έγραφαν σε άλλες γλώσσες και ξαφνικά το έκαναν στα ελληνικά για να διακινήσουν το πιο χυδαίο περιεχόμενο για τα Τέμπη, σας διαβεβαιώνω: και θα τους βρούμε και θα το ψάξουμε ποιοι συντόνιζαν αυτήν την προσπάθεια. Και δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο αυτό. Αφορά και την Ευρώπη. Στην Ισπανία η σοσιαλιστική κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με το ίδιο φαινόμενο μετά από μια φυσική καταστροφή. Δεν έχω πρόβλημα με΄οποιον συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο, θα εξακολουθώ για το δικαίωμα όπου θίγεται να αντιδράσει. Να βγουν οι μάσκες του διαδικτύου μια και καλή.

Θέλω να πιστεύω ως κοινωνία έχουμε ωριμάσει και δεν θέλει να γυρίσει στις εποχές των πάνω και κάτω πλατειών. Όμως υπάρχουν σήμερα δυνάμεις σε αυτήν την αίθουσα που επιχειρούν να κάνουν τον πόνο των συγγενών δικό τους κομματικό εργαλείο. Βέβαια υπάρχουν αυτοί που συναντώνται σε κοινό αντικυβερνητικό μέτωπο. Κύριε Φάμελλε, καθόλου δεν σας ενδιαφέρει η αλήθεια. Καθόλου δεν σας ενδιαφέρει η αλήθεια λόγο ύπαρξης ζητάτε. Έχετε καταρρεύσει δημοσκοπικά και ζητάτε λόγο ύπαρξης.

Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία έλεγαν στελέχη σας που μεταπήδησαν στη Νέα Αριστερά. Μπροστά σας βρίσκεται μια πλειοψηφία που δεν θέλει να βάλει την κοινωνία σε περιπέτειες. Αυτή η πλειοψηφία θα μας κρίνει το 2027. Ένα βέβαιο μπροστά στα δύσκολα. Δεν θα το βάλουμε ποτέ κάτω.

Δύο σημεία στο σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάταξη των τρένων

Το πρώτο η χώρα να ανανεώσουμε το τροχαίο υλικό στη γραμμή κορμού Αθήνα-Θεσσαλονίκής έως το 2027. Εμείς έχουμε μιλήσει για αυτά που έχουμε κάνει, για την ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης για το πώς ο Ντάνιελ μας υποχρέωσε ένα 20% να το φτια΄ξουεμ από την αρχή.

Θέλω να ρωτήσω, έχετε ακούσει οποιαδήποτε πρόταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πώς θα αποκτήσουμε πιο ασφαλείς σιδηδροδρόμους; Καμία. Θέλω να ακούσω το σχέδιο για τα ελληνικά τρένα. Εσείς κ .Παππά δεν προχωρήσατε στην ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ στην Hellenic Train, θέλω να ακούσω το σχέδιό σας.

Το δεύτερο είναι το ποιος θα κάνει τη συντήρηση των γραμμών. Η λύση είναι η διακρατική συμφωνία με ξένο οργανισμό που θα αναλάβει να υποστηρίξει τον ΟΣΕ για τη συντήρηση και την ασφάλεια του δικτύου. Θα κάνουμε συγχώνευση ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ-ΓΑΙΟΣΕ στους Σιδηροδρόμους της Ελλάδας και εκεί θα επιδιώξουμε πρόσωπα με διεθνή και επιστημονική αναγνώριση.

Πρωτοβουλία για την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση: Να κατοχυρωθεί η αξιολόγηση στο Δημόσιο και από τους πολίτες και θα ήθελα να δούμε να δούμε τη θέση των κομμάτων που αντιδρούν σε κάθε αλλαγή. Αντιδράτε σε κάθε αλλαγή που επιβραβεύει τους ικανούς. Κάποια στιγμή ο ωχαδερφισμός να γίνει επαγγελματισμός.

«Εμείς ποτέ δεν εργαλειοποιήσαμε την τραγωδία στο Μάτι - Φτιάξαμε το 112 για να τιμήσουμε τους νεκρούς»

Εμείς δεν εργαλειοποιήσαμε ποτέ την τραγωδία στο Μάτι. Ευτυχώς, δεν παρεμβαίνει ο κ. Φάμελλος σε αυτήν τη συζήτηση.

Εμείς πήραμε το πόρισμα της Επιτροπής μετά την τραγωδία και φτιάξαμε το 112 κι έχουμε επιτέλους μια Πολιτική Προστασία που δουλεύει κι έτσι τιμάμε τη μνήμη των νεκρών.

Πηγή: skai.gr

