Κατρακυλάει το πετρέλαιο με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και το άνοιγμα του Ορμούζ

«Βουτιά» άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου τη Δευτέρα, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν συνάψει συμφωνία με το Ιράν και ότι θα ακολουθήσει άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Αυγούστου χάνει 5,14% στα 82,83 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Ιουλίου υποχωρεί κατά 5,58% στα 80,14 δολάρια το βαρέλι.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπεγράφη σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει χωρίς σύστημα διοδίων και οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, πρόσθεσε ο ένοικςο του Λευκού Οίκου. «Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας», είπε ο Τραμπ. «Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!»

Ο Τραμπ, σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ανέφερε ότι το Στενό θα ανοίξει την Παρασκευή, την ημέρα που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία.

«Με το άνοιγμα του Στενού μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, με σκοπό την απομάκρυνση των ναρκών, το πετρέλαιο θα ρέει και πάλι και από τις δύο πλευρές προς την περιοχή και τον κόσμο!» δήλωσε ο Τραμπ.

Ωστόσο, έχουν ήδη εμφανιστεί αποκλίσεις μεταξύ της αμερικανικής και της ιρανικής ερμηνείας της συμφωνίας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι ελεύθερο διοδίων μόνο για 60 ημέρες. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, μετά την περίοδο αυτή, το Στενό θα τεθεί υπό τη διαχείριση του Ιράν και του Ομάν. Ωστόσο, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ αναμένουν το Στενό του Ορμούζ να παραμείνει ελεύθερο διοδίων μακροπρόθεσμα.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ, πριν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μειωθεί δραματικά στις αρχές Μαρτίου λόγω των ιρανικών επιθέσεων. Η διακοπή της κυκλοφορίας στο Ορμούζ προκάλεσε τη μεγαλύτερη κρίση εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία.

Πηγή: skai.gr

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