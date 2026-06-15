Μόλις έναν μήνα περιθώριο - μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 - για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μάκης Βορίδης, ευτελίζοντας - σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ - ακόμα περισσότερο τη διαδικασία, κατ’ εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις προειδοποιήσεις του κόμματος, ότι μοναδικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να απαξιώσει τη συζήτηση για την Αναθεώρηση, προσβάλλοντας το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες.

Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιούνη, ο Γιώργος Γαβρήλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής, κατήγγειλε την «εργαλειοποίηση της διαδικασίας» από την κυβέρνηση.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση, μετά από επτά χρόνια απόλυτης απαξίωσης του Κράτους Δικαίου, επιλέγει σκοπίμως να εκκινήσει τη διαδικασία μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, επιβάλλοντας ένα ασφυκτικό και προσχηματικό χρονικό πλαίσιο, μόλις ενός μήνα.

«Δεν φταίει το Σύνταγμα για την απαξίωση των θεσμών και της Δικαιοσύνης στα μάτια του ελληνικού λαού, αλλά οι δικές σας πολιτικές ευθύνες», τόνισε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «νομικό λαϊκισμό της ιστορικής συγκυρίας».

Αναφερόμενος, δε, στην προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο Γιώργος Γαβρήλος ως προς την επιλογή του προσώπου του Προέδρου της Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς την ως «ξεκάθαρο τρολάρισμα» και «φάρσα» του πρωθυπουργού απέναντι στη διαδικασία, αφού όπως σχολίασε η μνήμη δεν έχει ασθενήσει από τότε που στην Ολομέλεια συζητήθηκαν διεξοδικά οι χειρισμοί του σε προγενέστερες «σκοτεινές» υποθέσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψηφίζει τη συγκεκριμένη επιλογή.

Τέλος, ο Γιώργος Γαβρήλος τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει τις δικές του ολοκληρωμένες, προοδευτικές προτάσεις με το βλέμμα στο μέλλον, αρνούμενος ωστόσο να νομιμοποιήσει μια fast-track διαδικασία που γίνεται καθαρά για μικροκομματικούς, προεκλογικούς λόγους».

Πηγή: skai.gr

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