Με ανάρτησή του στο X, ο κύριος Νίκος Πλακιάς σχολιάσε την σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τα Τέμπη.

Ο τραγικός πατέρας της Χρυσής και της Θωμαΐδος, των δίδυμων κοριτσιών από την Καλαμπάκα που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα μαζι με την ξαδέρφη τους, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι με το να λέει ο πρωθυπουργός «το τι θα κάνει μέχρι το 2027 για τον σιδηρόδρομο και όχι τι δεν κάνατε τα χρόνια της πρωθυπουργίας του, μάς δείχνει πόσο ένοχοι αισθανόσαστε για τον άδικο χαμό των συγγενών μας» και πρόσθεσε:

«Εγώ τα παιδιά μου δεν τα έφερα στον κόσμο για να γίνουν Ιφιγένειες» τονίζει χαρακτηριστικά.

Το να λέτε κύριε Πρωθυπουργέ @kmitsotakis το τι θα κάνετε μέχρι το 2027 για τον σιδηρόδρομο και όχι τι δεν κάνατε τα χρόνια της πρωθυπουργίας σας μας δείχνει πόσο ένοχοι αισθανόσαστε για τον άδικο χαμό των συγγενών μας ,

Είπα κάτι στην αρχή .

ΕΓΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΦΕΡΑ ΣΤΟΝ… pic.twitter.com/IRoBxYVh8A — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 5, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Το να λέτε κύριε Πρωθυπουργέ το τι θα κάνετε μέχρι το 2027 για τον σιδηρόδρομο και όχι τι δεν κάνατε τα χρόνια της πρωθυπουργίας σας μας δείχνει πόσο ένοχοι αισθανόσαστε για τον άδικο χαμό των συγγενών μας.

Είπα κάτι στην αρχή. ΕΓΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΦΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΕΣ. Εάν θέλετε ΙΦΙΓΕΝΕΙΕΣ να βάζατε όλοι εκεί μέσα στην βουλή τα παιδιά σας στο τρένο και να κάνατε τώρα ένα υπερσύγχρονο ΟΣΕ.Κανένα πρόβλημα. Τώρα όμως υπάρχει πρόβλημα».

