Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι είπε ψέματα για τη δικογραφία Τριαντόπουλου, ενώ δήλωσε ότι θα περίμενε από τον πρωθυπουργό να ζητήσει ένα συγγνώμη «για την προπαγάνδα και τα ψέματα».

«Σήμερα περίμενα μετά τη μαζική και ιστορική διαμαρτυρία εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που ζητούν δικαιοσύνη έναν πρωθυπουργό που θα ζητούσε συγγνώμη για τη προπαγάνδα και τα ψέματα που είπε ο ίδιος και τα στελέχη του πάνω από μία σοκαριστική ανθρώπινη τραγωδία, τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνέχισε:

«Πήγατε με το manual της συγκάλυψης των υποκλοπών να κάνετε τα ίδιο και στην τραγωδία των Τεμπών» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε «η αλαζονεία σας, η αμετροέπεια σας και η ασέβεια έσπρωξε τον κόσμο στους δρόμους και στις πλατείες και όχι τα σενάρια συνωμοσιολογίας που αναμασάτε σήμερα».

«Η ομιλία σας ήταν ένα μνημείο υποκρισίας και αλαζονείας, εσείς βομβαρδίζετε για άλλη μια φορά τη Βουλή με fake news», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε και επισήμως ότι σήμερα θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, εξαπολύοντας νέα επίθεση στον Κυριάκο ,Μητσοτάκη. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην σας περάσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε επίσης ότι «έχουμε χρέος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να γίνει ανεξάρτηση αρχή», ενώ χαρακτήρισε «ντροπή» τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για «μία ασφαλή γραμμή το 2027».

Πιο αναλυτικά:

«Σήμερα περίμενα, μετά τη διαμαρτυρία εκατομμυρίων Ελλήνων που ζητούσαν αλήθεια και δικαιοσύνη, να έρθετε εδώ με μια στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Περίμενα έναν Πρωθυπουργό που θα ζητούσε συγγνώμη για τα ψέματα που είπε στον ελληνικό λαό, για την στρατηγική παραπλάνηση των πολιτών και την προπαγάνδα που στήθηκε πάνω στην τραγωδία. Να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι ως άλλος πραγματογνώμονας έβγαλε ψεύτικο «πόρισμα» για την έκρηξη επιχειρώντας να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη», ανέφερε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. «Να ζητήσει συγγνώμη για την ασπίδα προστασίας που προκλητικά άπλωσε στους υπουργούς του. Να σκύψει το κεφάλι μπροστά στην κραυγή της κοινωνίας για ένα επιτέλους αποτελεσματικό και σύγχρονο κράτος, που ο ίδιος απέτυχε παταγωδώς να προσφέρει», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σημείωσε ότι η ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν μνημείο υποκρισίας και αλαζονείας και πως εμφανίστηκε ως υπερασπιστής της αλήθειας βομβαρδίζοντας τη Βουλή με fake news. «Mας είπε ότι δεν υπήρξε μονταζιέρα για τα ηχητικά του σταθμάρχη που διέρρευσαν σε φιλικά μέσα ενημέρωσης λίγες ώρες μετά την τραγωδία. Είπατε ψέματα για τη δικογραφία ότι δεν ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια τον Αύγουστο. Λέτε ωμά ψέματα παρουσιάζοντας ως βίντεο του Αυγούστου, το βίντεο ανακοίνωσης της πρώτης δικογραφίας του Μαΐου. Σταματήστε να αναπαράγετε τις προβοκάτσιες της ομάδας αλήθειας, εδώ είναι το κοινοβούλιο όχι η υπόγα της Πειραιώς», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας μόλις ολοκληρωθούν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, «για να μπει τέλος στον κατήφορο και να ανασάνει το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι πυροτέχνημα αλλά η αποκορύφωση του θεσμικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ και εναρμονίζεται με τις αγωνίες των πολιτών», όπως υπογράμμισε.

Χαρακτήρισε την ομιλία του πρωθυπουργού ως έλλειψη στοιχειώδους ενσυναίσθησης και μνημείο υποκρισίας και αλαζονείας. «Σήμερα περίμενα μετά τη διαμαρτυρία εκατομμυρίων Ελλήνων που ζητούσαν αλήθεια και δικαιοσύνη, να έρθετε εδώ με μια στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Περίμενα έναν πρωθυπουργό που θα ζητούσε συγγνώμη για τα ψέματα που είπε στον ελληνικό λαό, για την στρατηγική παραπλάνηση των πολιτών και την προπαγάνδα που στήθηκε πάνω στην τραγωδία. Να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι ως άλλος πραγματογνώμονας έβγαλε ψεύτικο "πόρισμα" για την έκρηξη επιχειρώντας να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη», ανέφερε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. «Να ζητήσει συγγνώμη για την ασπίδα προστασίας που προκλητικά άπλωσε στους υπουργούς του. Να σκύψει το κεφάλι μπροστά στην κραυγή της κοινωνίας για ένα επιτέλους αποτελεσματικό και σύγχρονο κράτος, που ο ίδιος απέτυχε παταγωδώς να προσφέρει», προσέθεσε.

Ισχυρίστηκε πως ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως υπερασπιστής της αλήθειας βομβαρδίζοντας τη Βουλή με fake news. «Μας είπε ότι δεν υπήρξε μονταζιέρα για τα ηχητικά του σταθμάρχη που διέρρευσαν σε φιλικά μέσα ενημέρωσης λίγες ώρες μετά την τραγωδία. Είπατε ψέματα για τη δικογραφία Τριαντόπουλου ότι δεν ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια τον Αύγουστο. Λέτε ωμά ψέματα παρουσιάζοντας ως βίντεο του Αυγούστου, το βίντεο ανακοίνωσης της πρώτης δικογραφίας του Μαΐου. Σταματήστε να αναπαράγετε τις προβοκάτσιες της ομάδας αλήθειας, εδώ είναι το Κοινοβούλιο όχι η υπόγα της Πειραιώς», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Δεν είστε κυβέρνηση αρίστων, όπως λέγατε, αλλά ένοχοι κι άχρηστοι», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης ενώ επισήμανε ότι αντικυβερνητικό πρόσημο στις διαδηλώσεις έβαλαν οι υπουργοί της κυβέρνησης «όταν δήλωναν πως όποιος κατέβει στα συλλαλητήρια θέλει την αστάθεια και είναι υποκινούμενος από ξένα κέντρα». «Τελικά δεν ήταν οι γνωστές υπερβολές των υπουργών σας, τα ίδια πιστεύετε και εσείς!» είπε τονίζοντας: «Εσείς κινητοποιήσατε τον ελληνικό λαό με την αυθάδεια, την αλαζονεία και τις εγκληματικές σας ευθύνες».

Σχετικά με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεσμεύτηκε πώς το ΠΑΣΟΚ θα γίνει Ανεξάρτητη Αρχή και σημείωσε ότι αν και ψηφίστηκε η σύσταση του πριν το δυστύχημα των Τεμπών, στελεχώθηκε 6 μήνες μετά την τραγωδία. «Αν ήταν στελεχωμένος ο οργανισμός, τα χαράματα της 1ης Μαρτίου κουμάντο στον τόπο του εγκλήματος θα έκανε ο οργανισμός και όχι ο απεσταλμένος σας υπουργός», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μίλησε για ψέματα της κυβέρνησης σχετικά με τη ρύθμιση για συμμετοχή των δικαστών στη διαδικασία ορισμού της ηγεσίας της Δικαιοσύνης καθώς στο άρθρο 27 του ν. 5123/2024 προβλέπεται η διατύπωση μη δεσμευτικής γνώμης των Ολομελειών των Δικαστηρίων για τα προς προαγωγή πρόσωπα. «Πρόκειται για ένα ημιτελές βήμα καθώς η γνώμη των Ολομελειών δεν παράγει καμία δεσμευτικότητα. Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να υλοποιήσει την γνώμη τους. Δεν είμαι εγώ αμελής. Είστε εσείς επιμελείς και άριστοι στο ψέμα και την παραπλάνηση των πολιτών», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής.

Έκανε λόγο για κρεσέντο αλαζονείας από τον αρμόδιο υπουργό, Γιώργο Φλωρίδη κι αναφέρθηκε επικριτικά στη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τη Προανακριτική για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών του κ. Τριαντόπουλου. «Έχετε βγάλει κιόλας πόρισμα. Θα κάνετε τα πάντα να μην πάει στο Ειδικό Δικαστήριο. Όμως θα κάνουμε τα πάντα να μην σας περάσει», δήλωσε.

Σχετικά με τα περί αξιολόγησης που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρατήρησε ότι «δεν θα κουνάτε το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ, γιατί όποια αξιολόγηση και λογοδοσία υπάρχει στη δημόσια ζωή και τη δημόσια διοίκηση την έχει εισαγάγει με τον εμβληματικό νόμο του ΑΣΕΠ και με την αναθεώρηση του άρθρου 103 του συντάγματος το 2001, τα οποία δεν ψήφισε η ΝΔ».

«Μιλάτε εσείς για αξιολόγηση με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών, που φροντίσατε να γεμίσετε τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με γαλάζια παιδιά και ΟΝΝΕΔίτες. Και εν τέλει πείτε το όνομα του στελέχους σας που έκανε το ρουσφέτι στον σταθμάρχη! Τον Καραμανλή τον αξιολογήσατε πριν τον βάλετε ξανά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ;» υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε λέγοντας ότι «έρχεστε να μας το παίξετε Ρομπέν των δασών των μεταρρυθμίσεων και ότι είστε απέναντι στο βαθύ πελατειακό κράτος; Μα αν βάλουμε σε μια σειρά τα ρουσφέτια τα δικά σας και της οικογένειας σας διαχρονικά, πρέπει να ξεπερνούν τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκης».

Ολόκληρη η ομιλία Ανδρουλάκη:

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Περίμενα σήμερα να δω έναν Πρωθυπουργό, που θα ζητούσε συγγνώμη για την προπαγάνδα και τα ψέματα που είπαν ο ίδιος και τα στελέχη του πάνω από μία σοκαριστική ανθρώπινη τραγωδία.

Περίμενα να ζητήσει συγγνώμη που πρόλαβε και έβγαλε πόρισμα -λες και είναι πραγματογνώμονας- λίγες μέρες μετά την τραγωδία. Πόρισμα όμως που εν τέλει σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είναι fake news. Ακούσατε κάποια συγγνώμη;

Μάλιστα συνεχώς μας ρωτά «γιατί μιλάτε για συγκάλυψη, ποιους πάμε να καλύψουμε»; Μα τις πολιτικές σας ευθύνες. Το’ χω ξαναπεί, το λέω και σήμερα: πήγατε με το manual της συγκάλυψης των υποκλοπών να κάνετε τα ίδια και στην τραγωδία των Τεμπών. Πώς αλλιώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτό που ακούσαμε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι ήρθε πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά …δεν είναι δικαιοσύνη η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ήρθε στη Βουλή, περιγράφει συγκεκριμένες ευθύνες για τον κ. Καραμανλή και τον κ. Σπίρτζη και εσείς επιλέξατε να πείτε όχι στην προανακριτική. Αυτό δεν είναι συγκάλυψη;

Συγκάλυψη δεν είναι η αλλοίωση στοιχείων; Αν οι δειγματοληψίες είχαν γίνει στην ώρα τους, σήμερα δεν θα υπήρχε κανένα άγνωστο καύσιμο. Θα ξέραμε όλοι πάρα πολύ καλά τι είχε συμβεί στην τραγωδία των Τεμπών.

Αντί της συγγνώμη όμως, έχουμε μία ασπίδα προστασίας που προκλητικά απλώνεται πάντα, όταν φτάνει η ώρα της δικαιοσύνης να χτυπήσει την πόρτα σας.

Περίμενα ένα συγγνώμη και να σκύψετε το κεφάλι μπροστά στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων για ένα κράτος εύρυθμο, λειτουργικό που σέβεται τον πολίτη. Αλλά ούτε αυτό κάνατε. Αποτύχατε παταγωδώς εδώ και έξι χρόνια να προσφέρετε ένα τέτοιο κράτος στον ελληνικό λαό.

Εσείς, και τα στελέχη σας, κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, είπατε ότι αυτές οι συγκεντρώσεις έχουν αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Αυτό το πρόσημο το έδωσαν οι δικοί σας υπουργοί. Η αλαζονεία, η αμετροέπειά σας και η ασέβεια έσπρωξαν τον κόσμο στους δρόμους και τις πλατείες και όχι τα σενάρια συνωμοσιολογίας που αναμασάτε σήμερα. Πραγματικά θεωρούσα ότι αυτά τα έλεγαν κάποιοι υπουργοί σας αυθαίρετα. Τελικά επαναλαμβάνοντάς τα σήμερα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο εγκέφαλος αυτών των σεναρίων. Σενάρια που δεν είναι απλά ανυπόστατα αλλά είναι και προκλητικά απέναντι στον ελληνικό λαό.

Η ομιλία σας ήταν μνημείο υποκρισίας και αλαζονείας.

Εσείς βομβαρδίσατε άλλη μια φορά τη Βουλή με fake news.

Γιατί fake news είναι να έρχεσαι εδώ και να λες ότι δεν υπήρξε μονταζιέρα για τις συνομιλίες του σταθμάρχη, κ. Μητσοτάκη. Πέρυσι όταν καταθέσαμε πρόταση δυσπιστίας, την καταθέσαμε για τα χαλκευμένα του σταθμάρχη που είχατε διανείμει σε φιλικά ΜΜΕ ή για αυτά που είχε στα χέρια της η δικαιοσύνη, τα οποία ήταν κανονικά; Διαβάσατε ποια ήταν η πρόταση δυσπιστίας; Συγκεκριμένα μιλούσε για τα χαλκευμένα που είχαν πάει σε φιλικά ΜΜΕ της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και εδώ λέτε ψέματα. Και όταν πήγα τότε στην κ. Αδειλίνη μου επιβεβαίωσε ότι η δικαιοσύνη στα χέρια της είχε τα κανονικά. Αλλά όφειλε η δικαιοσύνη να ψάξει ποιο χεράκι είχε το θράσος 5-6 ώρες μετά την τραγωδία να χαλκεύσει συνομιλίες και να κάνει διανομή σε ΜΜΕ; Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα είχα αγωνία να μάθω ποιος έδειξε τέτοια ασέβεια απέναντι στους νεκρούς.

Επίσης είπατε ψέματα για τη δικογραφία Τριαντόπουλου. Ήρθατε εδώ και μας περιγράψατε ένα βιντεάκι της Ομάδας Αλήθειας. Δεν είναι καφενείο η Βουλή, ούτε υπόγα του Μαξίμου. Το βίντεο αυτό δείχνει τον αντιπρόεδρο της Βουλής προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ στις 5 Μαΐου, κ. Μητσοτάκη, και όχι τον Αύγουστο. Μη παρασύρεστε.

ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Είπατε επίσης ότι εμείς δεν στηρίξαμε τον Οργανισμό. Ποια λοιπόν είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι μία: Το 2019 ψηφίσαμε να υπάρχει αυτός ο Οργανισμός ως Ανεξάρτητη Αρχή και όχι Αρχή υπό τον εκάστοτε υπουργό. Άρα μη μας κουνάτε το δάχτυλο. Θα έπρεπε να σκεφτείτε γιατί ενώ τον ψηφίσαμε το 2019 την ώρα της τραγωδίας αυτός δεν ήταν εκεί που έπρεπε; Γιατί εσείς ευθύνεστε που δεν οργανώσατε όταν θα έπρεπε τον Οργανισμό για να είναι εκεί την ώρα της τραγωδίας και να μην υπάρχει απώλεια υλικού και όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Γιατί αν ήταν εκεί ο Οργανισμός, σίγουρα δεν θα ήταν ο τροχονόμος των παρανομιών υπουργός σας.

-Δικαιοσύνη: Ακούσαμε έναν Πρωθυπουργό υπέρμαχο του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης. Στο άρθρο 27 του ν. 5123/2024 προβλέπεται η διατύπωση μη δεσμευτικής γνώμης των Ολομελειών των δικαστηρίων. Τι σχέση έχει λοιπόν η μη δεσμευτική γνώμη με την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης; Δηλαδή μας λέτε, ενώ σας προτείνουμε στη Συνταγματική Αναθεώρηση για να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ότι είμαστε «αμελείς» και ότι δεν ξέρουμε ότι κάνετε έναν νόμο που απλά τους δίνει τη δυνατότητα να λένε μία άποψη, την οποία πιθανόν μπορείτε να γράψετε «στα παλιά σας τα παπούτσια». Δεν είμαι εγώ αμελής, κύριε Μητσοτάκη. Είστε εσείς επιμελείς και άριστοι στα fake news και στα ψέματα ακόμη και σε ένα τόσο τραγικό ζήτημα.

Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι προ της Συνταγματικής Αναθεώρησης πρέπει να πάρουμε δύο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης και αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει τις παθογένειες, τις οποίες σήμερα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.

Έχουμε χρόνο για το Σύνταγμα. Καταθέσαμε όμως χθες μια τροπολογία που λέει κάτι απλό, και το οποίο περιγράφατε και εσείς το 2018, όταν τότε δεν είχατε εμπιστοσύνη σε όλους τους δικαστές όπως μας λέγατε. Είπαμε, λοιπόν, για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστών να μην μπορούν να έχουν δημόσιο αξίωμα. Όσο διαρκεί ένας εκλογικός κύκλος, να μην μπορεί κανείς να κάνει παζάρια κάτω από το τραπέζι. Γιατί το αρνηθήκατε; Θέλω πραγματικά μία απάντηση. Το 2018 λέγατε ότι ήταν καλό. Το 2025 είναι κακό; Για ποιο λόγο; Πρέπει να μας το εξηγήσετε αυτό το πράγμα. Γιατί το αρνείται η Νέα Δημοκρατία;

Όταν απευθύνεστε στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να έχετε σεβασμό για δύο λόγους: ο πρώτος είναι ότι με την αυξημένη της παρουσία στη Βουλή το 2009 δεν άφησε ούτε εσάς, ούτε αυτούς να πάτε την Ελλάδα στη δραχμή. Που μας το παίζετε και υπερασπιστής της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας! Τα έχει πει άλλωστε η κα Μπακογιάννη, μπορείτε να ακούσετε τις ομιλίες της.

Υπήρξε ποτέ ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που επιτέθηκε σε δικαστή και προϊστάμενο ανεξάρτητης αρχής; Να μετρήσω πόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το έκαναν αυτό και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας; Πόσες οργανωμένες επιθέσεις και απειλές έχουν εκτοξεύσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε δικαστές και προϊσταμένους ανεξάρτητων αρχών; Και μας κάνετε μαθήματα σεβασμού της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου; Ουδέποτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αυτής της Κ.Ο., είχε συμπεριφορά ανάλογη με τη δική σας συμπεριφορά. Εμείς λέμε κάτι απλό: και οι κρίνοντες κρίνονται. Είναι δημοκρατικό μας δικαίωμα να αξιολογούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Αλλά εσείς λοιπόν που είστε ο μέγας υπερασπιστής των αποφάσεων της Δικαιοσύνης, θέλω να με ενημερώσετε ως προϊστάμενος της ΕΥΠ κύριε Μητσοτάκη πότε θα εφαρμόσετε την απόφαση του ΣτΕ που με δικαιώνει για το παρακράτος των υποκλοπών που στήσατε στην πατρίδα μας; Πότε; Εσείς και κάποιοι κύριοι και κυρίες μου έλεγαν «γιατί δεν πας να ενημερωθείς στο αυτί;» και αποφάσισε το ΣτΕ δικαιώνοντας με και βγάζοντας αντισυνταγματικό τον νόμο σας ότι πρέπει να ενημερωθώ εγγράφως για να ενημερώσω τον ελληνικό λαό. Και σέβεστε εσείς τη δικαιοσύνη που ως προϊστάμενος δεν υλοποιείτε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Ε, λίγο ντροπή, κύριε Μητσοτάκη.

Αξιολόγηση: Και εδώ μας κουνάτε το δάχτυλο. Το μεγάλο αυτό εγχείρημα, τον νόμο τον οποίο έφερε τα πρώτα βήματα της αξιοκρατίας στο δημόσιο, τον εμβληματικό νόμο του ΑΣΕΠ, τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία; Τον ψηφίσατε; Όχι βέβαια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν νόμοι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζετε τους νόμους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και περίμενα σήμερα σε μία τέτοια συζήτηση να μας αποκαλύψετε επιτέλους ποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας κρύβεται πίσω από το γαλάζιο ρουσφέτι του επίμαχου σταθμάρχη, που έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή. Ποιο στέλεχος; Που θα μας κάνετε εσείς μαθήματα αξιοκρατίας. Ακόμη και στο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους είστε απόλυτα εκτεθειμένοι. Δικό σας ρουσφέτι ήταν ο συγκεκριμένος σταθμάρχης. Γεμίσατε με γαλάζια παιδιά τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα παρελάσουν όλοι αυτοί από την Προανακριτική.

Αλλά ποια αξιοκρατία; Εδώ όταν μιλάς για αξιοκρατία, πρέπει να την έχεις και στο ίδιο σου το κόμμα. Εσείς αξιολογήσατε τον κ. Καραμανλή για να τον έχετε υποψήφιο στα ψηφοδέλτιά σας το 2023; Ποιο πνεύμα λοιπόν αξιοκρατίας είναι αυτό που σας οδηγεί στις αποφάσεις σας; Και κάτι τελευταίο, λίγο πιο προσωπικό: Αυτό το δίλημμα και το ντιμπέιτ ότι εσείς είστε ο Ρομπέν των δασών, ο μέγας μεταρρυθμιστής που θέλει να αλλάξει το κράτος και εμείς είμαστε το βαθύ πελατειακό κράτος, πραγματικά με ενοχλεί πάρα πολύ για έναν απλό λόγο. Προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ ούτε ένα ρουσφέτι στη ζωή μου, ούτε έχω ποτέ διορίσει κανέναν στο δημόσιο. Αν τα δικά σας ρουσφέτια και τα διαχρονικά ρουσφέτια της οικογένειά σας τα βάλουμε σε μία γραμμή, είναι μεγαλύτερα από τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκης. Για αυτό λοιπόν λίγο ενσυναίσθηση. Δεν είναι καφενείο η Βουλή, κύριοι. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, μπορείτε να περάσετε έξω. Η Βουλή δεν είναι γαλάζιο καφενείο και το προεδρείο δεν πρέπει να έχει επιλεκτικές ευαισθησίες.

Καταθέσατε, πριν από λίγο, ένα χαρτί στα πρακτικά της Βουλής, για το πώς το πόρισμα αφηγείται τη διαχείριση των ΜΜΕ για τη τραγωδία των Τεμπών. Το μάτι μου, όμως, πήγε λίγο παραπάνω, στην παράγραφο -για να δείτε ότι εσείς διαβάζετε όπως θέλετε το πόρισμα- όπου ακριβώς γράφει: «η πίεση από τους συντονιστές για την αποκατάσταση του σημείου του δυστυχήματος οδήγησε σε απώλεια αποδεικτικών στοιχείων. Η ομάδα έρευνας τονίζει την ανάγκη να μάθουμε από αυτή την έλλειψη σεβασμού και τάξης». Αυτό, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρατε να το διαβάσετε και να ενημερώσετε τους βουλευτές; Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κατασκευάζετε, πλέον, -γιατί αλλάξατε στρατηγική-, μια επικοινωνιακή άμυνα, που μπάζει όμως από παντού. Διότι δεν μπορείτε να αποκρύψετε πως το επιτελικό κράτος αποδείχτηκε ως ένα σύστημα εξουσίας- κουρελού. Λέτε «μα, δεν προκύπτει από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κεντρική εντολή συγκάλυψης» …Υπήρξε «μόνο» παταγώδης αποτυχία, έλλειψη συντονισμού και επιχειρησιακής γνώσης για τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισης του δυστυχήματος. Από εκεί που παρουσιάζατε τη Νέα Δημοκρατία ως μία κυβέρνηση των αρίστων, λέτε τώρα -υπό την πίεση της κοινής γνώσης το κάνετε τούμπα και λέτε: Καλύτερα άχρηστοι, παρά ένοχοι. Ε, είστε και ένοχοι και άχρηστοι.

Και επειδή οραματίζεστε την Ελλάδα ως ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος, κάτι που δεν έχετε πετύχει σε κανένα τομέα, σε όλα αποκλίνουμε -στην αγοραστική δύναμη, στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας- φτάσατε στο σημείο να μας πείτε ότι το 2027 θα έχουμε μία ασφαλή γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης και επειδή καταλάβατε την αστοχία σας στο γραπτό κείμενο της Κυριακής, ήρθατε στον προφορικό λόγο της Βουλής να κάνετε λόγο για… «σύγχρονη γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης». Εγώ, λοιπόν, κρατάω και το «ασφαλή» και το «σύγχρονη». Και κάνω το εξής ερώτημα: Δύο χρόνια τώρα, και μετά την υλοποίηση της σύμβασης, που λέτε στον ελληνικό λαό ότι «αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα, υπάρχει ασφάλεια πια», τον κοροϊδεύετε κ. Μητσοτάκη. Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος, σ’ αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο. Γι’ αυτό, καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας για να ανασάνει το πολιτικό σύστημα που οδηγείται σε πλήρη απαξίωση.

Γιατί πραγματικά παραμένετε αμετανόητοι. Συνεχίζετε να κινείστε στη λεωφόρο της αλαζονείας και της προσβολής. Και το είδαμε στις τοποθετήσεις των βουλευτών σας χθες. «Ψηφίζουμε» λένε «την προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο, αλλά είναι αθώος ο Τριαντόπουλος». Γιατί την ψηφίζετε τότε; Πάλι βγάζετε πόρισμα, δεν πήρατε το μάθημα; Πάλι τα ίδια; Όπως λίγο μετά την τραγωδία; Γιατί λοιπόν ψηφίζετε προανακριτική για τον Τριαντόπουλο, αφού είναι αθώος; Για να εμπαίξετε την κοινή γνώμη; Μα, είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα; Είναι θεσμική συμπεριφορά κόμματος αυτή; Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι θα κάνετε τα πάντα, ώστε ο κ. Τριαντόπουλος να έχει την τύχη του κ. Καραμανλή. Να μην πάει ποτέ σε κανένα ειδικό δικαστήριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην σας περάσει. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση τα χρεώνετε στους υπολοίπους. Δεν τον καλέσατε ούτε καν ως μάρτυρα στην εξεταστική επιτροπή, αλλά έφταιγε ο πρόεδρος της, ο κ. Μαρκόπουλος που εξαφανίσατε από τα κανάλια.

Μόνο αυτό έγινε τα τελευταία δύο χρόνια; Μήπως δεν ήταν η «καλύτερη στιγμή» της Βουλής μόνο αυτή; Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής; Τα χειροκροτήματα στον κ. Καραμανλή, τα σημερινά αστειάκια ενώ συζητάμε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα; Έχετε οδηγήσει τα κοινοβουλευτικά ήθη σε παρακμή. Και βέβαια, έχετε πάρει τη σκυτάλη κι από τους προηγούμενους, που έκαναν τα ίδια. Εμείς είμαστε εδώ για να αλλάξουνε τα πράγματα και να έχει ο κόσμος και ο ελληνικός λαός ένα πολιτικό σύστημα που τον σέβεται και δεν τον περιφρονεί.

Μάλιστα, χθες, άκουσα και τον κ. Τριαντόπουλο, ο οποίος είπε απίστευτα πράγματα. Δήλωσε πως πήγε στη Λάρισα μόνο για την κρατική αρωγή… προκειμένου -λέει- «να συντονίσει τις ενέργειες για την κρατική βοήθεια και τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων». Είναι ο ίδιος άνθρωπος που με Δελτίο Τύπου στις 3 Μαρτίου 2023 είχε ενημερώσει -κομπάζοντας- ότι βρίσκεται στη Λάρισα «για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων που προβλέπονται… όπως η αποκατάσταση του πεδίου». Τι ισχύει τελικά; Αυτό που είπε χθες ή αυτό που έλεγε το 2023; Ποιον λοιπόν κοροϊδεύετε;

Αλλά και ο κ. Φλωρίδης. Χθες, σε άλλο ένα κρεσέντο αλαζονείας υπεραμύνθηκε της δήλωσής του για «το όποιος λέει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», με μόνο άλλοθι ότι δεν εννοούσε τις οικογένειες αλλά τους πολιτικούς. Σας ευχαριστούμε, κ. Φλωρίδη. Άλλα λέει βέβαια η διάταξη Εισαγγελίας της Λάρισας, εκτός αν είναι κι αυτή για τα μπάζα. Αυτό, όμως, που είπε είναι το εξής: «Αυτό που εξελίσσεται σήμερα στη Βουλή από την αντιπολίτευση είναι μία στρατηγική σε απόλυτη δυσαρμονία με τα αιτήματα του κόσμου και είναι εξόφθαλμη κομματικοποίηση της τραγωδίας». Μα, καλά, στην Ελλάδα ζείτε; Τους εκατοντάδες χιλιάδες που βγήκαν στο δρόμο τους είδατε; Εμείς είμαστε εκτός κοινωνίας ή εσείς με αυτά που λέτε; Είδατε τον κόσμο που γέμισε τις πλατείες και συνεχίζετε να λέτε ότι οι πρωτοβουλίες μας για προανακριτική είναι εκτός κοινωνίας; Ενώ υπάρχει πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης στην περίπτωση Τριαντόπουλου και πόρισμα της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης στην περίπτωση Καραμανλή; Και το λέει αυτό ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας; Η αλαζονεία σας και η ανικανότητά σας έχουν εξοργίσει τους πάντες! Ενώσατε απέναντι σας έναν ολόκληρο λαό και συνεχίζετε να το κάνετε με τη σημερινή σας συμπεριφορά, κύριε Μητσοτάκη που δεν είπατε μία μεγάλη συγνώμη. Έναν λαό που απαιτεί να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί. Και όχι να έχει ένα Μέγαρο Μαξίμου που έχει κάνει το κράτος παραμάγαζο και λάφυρο.

Η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας σήμερα δεν είναι πυροτέχνημα, αλλά το αποκορύφωμα του θεσμικού αγώνα που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εμείς πήραμε θεσμικές πρωτοβουλίες. Σας άκουσα να λέτε για διάφορα που έχουν ακουστεί, αληθινά ή ψέματα. Από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχετε ακούσει τίποτα περιττό, είναι όλα στοιχειοθετημένα. Εμείς πήραμε θεσμική πρωτοβουλία για την προανακριτική στον κ. Καραμανλή, χωρίς περιττές εκφράσεις, εσείς την αρνηθήκατε και σήμερα λέτε «γιατί με κατηγορείτε για συγκάλυψη».

Πήραμε πρωτοβουλία για πρόταση δυσπιστίας απέναντι σας πέρυσι, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα γιατί υπήρχε ένα αντικείμενο, μια προσβολή στους νεκρούς, λίγες ώρες μετά να διακινούνται χαλκευμένες συνομιλίες. Εσείς δεν έχετε αγωνία να μάθετε ποιος έχει κάνει αυτό το πράγμα; Θεσμική πρωτοβουλία.

Και τρίτη θεσμική πρωτοβουλία, η χθεσινή. Είπαμε κάτι το οποίο προσβάλει την κοινή λογική ή τη δικαιοσύνη; Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Χωρίς προανακριτική, με το παρόν καθεστώς που υπάρχει με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν μπορεί κανείς να πάει στο φυσικό δικαστή. Για αυτό λοιπόν έχουμε δεσμευτεί στον Ελληνικό λαό, ότι όποιο πόρισμα της δικαιοσύνης έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων θα παίρνουμε ανάλογες θεσμικές πρωτοβουλίες χωρίς περιστροφές και χωρίς πονηριές κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Και επειδή ακούω τα περί πλημμελήματος, η προανακριτική επιτροπή θα κάνει έρευνα, θα κάνει έλεγχο και στο τέλος της θα δούμε ποια είναι η πραγματική διάσταση της έρευνας και των αποφάσεων. Έτσι πρέπει να λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και όχι όπως εσείς θέλετε. Για τα μάτια του κόσμου ψηφίζουμε αλλά μέσα θα κάνουμε ότι κάναμε και στην εξεταστική επιτροπή. Ντροπή λοιπόν με αυτή την αντίληψη και αυτή την προσβλητική παλαιοκομματική φιλοσοφία.

Επίσης ο Πρωθυπουργός μας επέκρινε ότι δεν άκουσε προτάσεις. Ένα μήνα μετά την τραγωδία οργανώσαμε συζήτηση με συγκεκριμένο πόρισμα και προτάσεις που φέραμε στη Βουλή σε ομιλία μου, -τις παρουσιάσαμε δημόσια-, διότι όλοι αγωνιούμε να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα, αλλά πως θα πετύχουμε να έχουμε σιδηροδρομικές γραμμές ευρωπαϊκού τύπου, όταν αξιοποιήσατε τέσσερα τις χιλίοις του ταμείου ανάκαμψης, ενός εργαλείου ειδικού για αυτό το οικολογικό μέσο όπως είναι το τρένο. Εμείς προτείναμε προσωρινή επαναφορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε κρατικό έλεγχο και έπειτα εξεύρεση νέου στρατηγικού επενδυτή, διότι πολύ απλά αυτοί που ήρθαν εδώ απέτυχαν παταγωδώς.

-Ανασύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων με βάση τα διεθνή πρότυπα και την άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στην παροχή τεχνογνωσίας και εποπτείας και ηγεσία υψηλού συμβολισμού και ευρύτατης αποδοχής.

- Η νέα αυτή Αρχή θα πρέπει να είναι και υπεύθυνη για την εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού του ΟΣΕ.

- Η αξιολόγηση και η αξιοκρατία στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΣΕ. Τα λέγαμε από πρόπερσι αυτά κ. Μητσοτάκη που ως άλλοθι θυμηθήκατε εσείς φέτος. Και βέβαια από τότε φωνάζαμε, όταν ήταν ακόμη ανοιχτό το ταμείο ανάκαμψης, χρησιμοποιήστε περισσότερα για αυτά τα σύγχρονα μέσα.

Επίσης κάτι που δεν λέγαμε τότε αλλά πρέπει να το πούμε σήμερα. Έχουμε χρέος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να γίνει ανεξάρτητη αρχή και όχι αρχή υπό τον εκάστοτε υπουργό. Κι αυτή είναι μια δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό.

Ποια ήταν η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα ζητήματα των οικολογικών μεταφορών; Να δώσει γενναίες επιδοτήσεις για ηλεκτρικά ταξί που εισάγουμε, οι ιδιοκτήτες ταξί όμως γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη στη χρηματοδότηση σαράντα εκατομμυρίων ευρώ που προσφέρθηκε απ’ το ταμείο ανάκαμψης για την αντικατάσταση 1770 οχημάτων με ηλεκτρικά, αλλά μόνο 20 έχουν ενδιαφερθεί. Τι θα γίνει με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που κινδυνεύει η απορροφητικότητα του με αυτές σας τις επιλογές. Φτάσαμε έτσι στο σημείο, με όλες τις αβελτηρίες, τα λάθη, τις αστοχίες, να έρχεται ο πρωθυπουργός να εξαγγέλλει ότι το 2027, λίγο πριν τις εκλογές, θα εγκαινιάσει μια ασφαλή γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Πραγματικά αυτό είναι ντροπή και απόλυτη υποτίμηση μπροστά σε αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Και πάντα όλες αυτές οι εξαγγελίες με την ολοκλήρωση του εκλογικού κύκλου. Κλείνοντας, ο μεγάλος και σπουδαίος Βρετανός ιστορικός Τόνι Τζαντ, στο βιβλίο του η «Δόξα των σιδηροδρόμων» είχε πει ότι «αν χάσουμε τους σιδηροδρόμους, δεν θα έχουμε χάσει απλώς ένα πολύτιμο πρακτικό εφόδιο, θα έχουμε αποδεχτεί ότι λησμονήσαμε πώς να ζούμε συλλογικά». Τι θέλει να πει με αυτό; Ότι αυτό το μέσο αφορά την πλατιά μάζα του εκάστοτε λαού που το χρησιμοποιεί. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε υψηλή ευαισθησία κι όχι ακόμη και σήμερα να εμπαίζουμε την κοινή γνώμη με τέτοιες έωλες εξαγγελίες.

Δυστυχώς με την Κυβέρνησή σας δεν ευτύχησε ο ελληνικός λαός να δει πως είναι μια σύγχρονη Ελλάδα. Για αυτό θα αγωνιστούμε το γρηγορότερο δυνατόν να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για να δει ο Ελληνικός λαός τι σημαίνει αξιοκρατία, διαφάνεια, σεβασμός στον πολίτη κι όχι αμετροέπεια, αλαζονεία, διαφθορά και συγκάλυψη. Έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε κάτι καλύτερο στις επόμενες γενιές από αυτό που υπάρχει σήμερα. Αλλά για να τα καταφέρουμε χρειάζεται αξιοπιστία. Μια αξιοπιστία που έχει χάσει και το κόμμα σας αλλά και εσείς προσωπικά κ. Πρωθυπουργέ.

Για αυτό η πρόταση δυσπιστίας είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις αγωνίες του ελληνικού λαού. Αγωνίες γιατί ζητά μια καλύτερη ζωή. Αγωνίες γιατί ζητά μεταφορές με ασφάλεια, αγωνίες γιατί ζητά ένα καλύτερο Εθνική Σύστημα Υγείας. Αγωνίες γιατί ζητά σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια καλύτερη ζωή. Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταθέσουμε την πρόταση δυσπιστίας με το πέρας των ομιλιών όλων των πολιτικών αρχηγών, -για να δείξουμε απόλυτο σεβασμό στη διαδικασία της προ ημερησίας-, απέναντι στην αλαζονική, αμετροεπή και διεφθαρμένη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.