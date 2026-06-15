Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ενισχύοντας τις προηγούμενες αναφορές ότι οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης ηλεκτρονικά και απομένουν οι τελικές διαδικασίες δημοσιοποίησης και εφαρμογής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα παραστεί προσωπικά στην τελετή υπογραφής.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως την Παρασκευή, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ιράν, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην πτώση των τιμών του πετρελαίου και στην άνοδο των χρηματιστηρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε καλύτερες σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την υπογραφή της Παρασκευής, προσθέτοντας ότι αυτό θα συμβεί «στο πολύ άμεσο μέλλον».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Αναφερόμενος στους συμμάχους των ΗΠΑ, είπε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί ιδιαίτερη βοήθεια για την εφαρμογή της συμφωνίας, αν και χαρακτήρισε θετική τη στήριξή τους. Τέλος, δήλωσε ότι επιθυμεί να δει πρόοδο και στο ζήτημα του Λιβάνου, σημειώνοντας πως «θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να τακτοποιήσουμε την κατάσταση εκεί».

Πηγή: skai.gr

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