Ένας 54χρονος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 54χρονος πιθανότατα εκτελούσε εργασίες στο εσωτερικό του χώρου την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου". Ο ίδιος φέρει ελαφρά εγκαύματα και παρουσιάζει δύσπνοια.
Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Οι 20 πυροσβέστες με τα 6 οχήματα προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει αποπνικτική λόγω των υλικών που κάηκαν.
- Παράταση ως τις 9 Αυγούστου η διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
- Κόνιτσα: Το κοντέινερ ήταν η «κατοικία» των 4 αδερφών που απανθρακώθηκαν για 3 δεκαετίες μετά το σεισμό του 1996
- Κυψέλη: Ζευγάρι συνελήφθη με τέσσερα κιλά χασίς, δύο σπαθιά και 20 μαχαίρια
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.