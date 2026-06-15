Ένας 54χρονος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της φωτιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 54χρονος πιθανότατα εκτελούσε εργασίες στο εσωτερικό του χώρου την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου". Ο ίδιος φέρει ελαφρά εγκαύματα και παρουσιάζει δύσπνοια.

Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Οι 20 πυροσβέστες με τα 6 οχήματα προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει αποπνικτική λόγω των υλικών που κάηκαν.

Πηγή: skai.gr

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