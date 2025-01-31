Αποκάλυψη που θα συζητηθεί, και που σίγουρα θα ενοχλήσει, κάνει ο ΣΚΑΪ, και αφορά τον τρόπο δράσης -ή μάλλον μη δράσης- της πυροσβεστικής αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών.



Σύμφωνα με τον Γιάννη Σουλιώτη σε εξέλιξη βρίσκεται πειθαρχικός έλεγχος στελεχών της πυροσβεστικής για τον τρόπο που ενήργησαν κατά το διάστημα που ακολούθησε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δεν πρόκειται για τους 2 χαμηλόβαθμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση των 2 τρένων μετέβησαν στο σημείο και συνέταξαν τη σύντομη αυτοψία, αλλά σε στελέχη της εξειδικευμένης διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, όπως και κάποιων ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, που είχαν την ευθύνη διαχείρισης του χώρου.

Το πρώτο 24ωρο μετά τη σύγκρουση παίρνει εντολή να μεταβεί στο σημείο του δυστυχήματος ένα εξειδικευμένο κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού προκειμένου να κάνει αυτοψία στον χώρο, και να εντοπίσει τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς. Το συγκεκριμένο κλιμάκιο, ωστόσο, όπως προέκυψε από έρευνα του ΣΚΑΪ, αλλά πρωτίστως από έρευνα της πυροσβεστικής, αναχώρησε ένα 24ωρο αργότερα χωρίς να κάνει την παραμικρή προανακριτική πράξη, δεν έκανε απολύτως τίποτε, και επέστρεψε στην Αττική άπραγο.

Αυτό που προκύπτει επίσης από την εσωτερική έρευνα της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της ΕΔΕ είναι ότι εξειδικευμένοι πυροσβέστες άλλου κλιμακίου της συγκεκριμένης διεύθυνσης επέστρεψαν στο σημείο 23 μέρες μετά το δυστύχημα, και συνέδραμαν στη σύνταξη του πολυσέλιδου πορίσματος που υποβλήθηκε μερικές εβδομάδες αργότερα. Ωστόσο, ήταν αρκετά αργά, καθώς είχαν απομακρυνθεί κρίσιμα πειστήρια από το σημείο του δυστυχήματος.



Όταν τα μέλη του πρώτου κλιμακίου ρωτήθηκαν στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου είπαν ότι πήραν εντολή να αποχωρήσουν από τον περιφερειακό διοικητή της πυροσβεστικής, ο οποίος είχε την ευθύνη για τη φύλαξη και τη διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος. Ο συγκεκριμένος ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής απάντησε ότι ουδέποτε είδε τους συγκεκριμένους αξιωματικούς στον χώρο, και αρνήθηκε ότι έδωσε εκείνος εντολή για την αποχώρησή τους. Αυτό που επισημαίνουν στελέχη της πυροσβεστικής είναι ότι εάν και εφόσον είχε μεταβεί το κλιμάκιο της διεύθυνσης στα Τέμπη και είχε συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα, κανείς απολύτως, ακόμα και ιεραρχικά ανώτερός τους, δεν θα ήταν σε θέση να τους διατάξει να απομακρυνθούν, και όφειλαν να κάνουν τη δουλειά τους.



Σημειώνεται ότι τόσο ο διενεργών την ΕΔΕ, που παραμένει σε εξέλιξη, όσο και ο επικεφαλής αξιωματικός που εκτελούσε τότε χρέη περιφερειακού διοικητή, αποστρατεύθηκαν προ δεκαημέρου στις πρόσφατες τακτικές κρίσεις στο εσωτερικό της πυροσβεστικής.

Τι υποστηρίζουν πηγές της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, στις 30 Ιουλίου 2024, η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας απέστειλε στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος έγγραφο που γνωστοποιούσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε 4 στελέχη της Πυροσβεστικής αναφορικά με πράξεις και παραλείψεις κατά την εκτέλεση προανακριτικού έργου στην υπόθεση των Τεμπών.

Την 1η Αυγούστου 2024 ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, την οποία ανέλαβε ο Αντιστράτηγος- Υπαρχηγός του ΠΣ.

Μετά τις κρίσεις και τις αλλαγές στην ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, η διενέργεια της εν εξελίξει ΕΔΕ ανατέθηκε στον Αντιστράτηγο- Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, προκειμένου να την ολοκληρώσει.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί άλλη ΕΔΕ που ασκήθηκε σε βάρος των προσώπων, που συνέταξαν την αρχική έκθεση αυτοψίας για το δυστύχημα των Τεμπών. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε 15 Μαρτίου 2024 και κατέληξε στην επιβολή κυρώσεων εις βάρος των ελεγχθέντων ανακριτικών υπαλλήλων.

Αναζητούν «μαύρες τρύπες» στη διαδικασία φόρτωσης

Σε ό,τι αφορά το θέμα του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας, με βάση τα στελέχη του ΟΣΕ όταν αποχώρησε από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης με προορισμό την Αττική, τυπικά τουλάχιστον, δεν πραγματοποίησε καμία στάση, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα διαγράμματα των σταθμαρχών κατά μήκος της διαδρομής. Τυπικά δεν έχει γίνει στάση του συγκεκριμένου τρένου, ωστόσο, διευκρινίζουν, ότι για λόγους διαχείρισης της κυκλοφορίας μπορεί κάλλιστα η εμπορική αμαξοστοιχία να σταμάτησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής που μεσολαβεί από τον εμπορευματικό σταθμό μέχρι το σημείο της σύγκρουσης, είτε προκειμένου να περάσει κάποιο τρένο που κινείτο στη γραμμή ανόδου, είτε για να προπορευτεί κάποιο άλλο τρένο, να πραγματοποίησε ολιγόλεπτη διακοπή η οποία δεν έχει καταγραφεί στα αρχεία του ΟΣΕ.



