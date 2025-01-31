Θεσσαλονίκη: Νεκρή 46χρονη σε τροχαίο με τη μηχανή της

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 46χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα επί της οδού Πόντου, στη δυτική είσοδο της πόλης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε η γυναίκα, εξετράπη της πορείας της και καρφώθηκε σε κιγκλιδώματα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, δύο ασθενοφόρα και μια Κινητή Μονάδα. Οι διασώστες προσπαθούσαν επί μία ώρα να επαναφέρουν τη γυναίκα, δυστυχώς όμως υπέκυψε στα τραύματά της και κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.