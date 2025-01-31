Καταδικαστική απόφαση εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε βάρος των δύο κατηγορουμένων Κρητικών, ενός 39χρονου και μιας γυναίκας, που συνελήφθησαν ως υποκινητές των επεισοδίων της Τετάρτης στα δικαστήρια Ηρακλείου, στο περιθώριο των απολογιών της 26χρονης μητέρας του 3χρονου Άγγελου και του 44χρονου συντρόφου της.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν πως το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 39χρονο για τρία από τα τέσσερα αποδιδόμενα αδικήματα, πλην της φθοράς δηλαδή, και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών, με έκτιση ποινής για διάστημα έξι μηνών.

Όσον αφορά στη συγκατηγορούμενη του, κρίθηκε ένοχη για δύο από τα τέσσερα αποδιδόμενα αδικήματα και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Οι δύο είχαν συλληφθεί μετά από εισαγγελική παραγγελία και τον σχηματισμό δικογραφίας για τα έκτροπα που σημειώθηκαν την Τετάρτη στα δικαστήρια, ημέρα απολογιών των δύο κατηγορουμένων για τη βάναυση κακοποίηση του μικρού Άγγελου.

Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζαν ήταν για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών, υποκίνηση σε διατάραξη κοινής ειρήνης, διατάραξη δικαστικής συνεδρίασης.

Να σημειωθεί ότι εν αναμονή εκδίκασης της υπόθεσης η κατηγορούμενη αισθάνθηκε αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν κάτι παροδικό και η διαδικασία προχώρησε κανονικά.

Πηγή: skai.gr

