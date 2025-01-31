Συλλαλητήριο με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας

Το απόγευμα της Παρασκευής, δεκάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ τους, προερχόμενοι από το αγροτικό μπλόκο της Γυρτώνης.

Η πορεία τους συνοδεύτηκε από ηχηρά κορναρίσματα, σηματοδοτώντας την παρουσία τους στην Κεντρική Πλατεία, όπου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συγκέντρωση.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την Επιτροπή Μπλόκου, με βασικά αιτήματα που αφορούν την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

«Ζητάμε τη συμπαράσταση των φορέων του νομού, γιατί ο δικός μας αγώνας είναι και δικός τους. Η δική μας επιτυχία θα είναι επιτυχία και για τις ελληνικές οικογένειες που μπορούν να έχουν ποιοτικά προϊόντα, πολύ πιο φθηνά, εφόσον γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ενάντια στην κερδοσκοπία» δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ενώ τόνισε πως «στόχος των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι να πιεστεί η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα αιτήματά, τα οποία είναι αιτήματα επιβίωσης των αγροτών».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της κινητοποίησης, οι αγρότες επιστρέφουν από τη Λάρισα στον κόμβο της Γυρτώνης, όπου παραμένει το κύριο μπλόκο του νομού Λάρισας, ενώ το Σάββατο θα προχωρήσουν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων του Μακρυχωρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

