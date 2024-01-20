Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.

Ταύρος

Αξιολογήστε εκ νέου την πορεία και τους στόχους σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν είναι αρμονική μέρα για τις σχέσεις σας και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις σας. Θα πρέπει να μάθετε να λέτε «όχι» σε ότι δεν σας εκφράζει και θεωρείτε ότι δεν σας χρησιμεύει. Ιδανική μέρα είναι η σημερινή για να ξεκινήσετε την νέα σας ζωή με επιλογές που να σας εξυπηρετούν…

Δίδυμοι

Δεν είστε στα καλύτερα σας και σας διακρίνει μια απαισιοδοξία. Κάντε ότι καλύτερο μπορείτε και οι καλές ειδήσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν. Απλά μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια. Είστε έξυπνοι και δημιουργικοί! Κάντε σωστή χρήση των δώρων του Σύμπαντος για να μπορέσετε να έχετε μια ανοδική πορεία, προς όφελος δικός σας και των αγαπημένων σας.

Καρκίνος

Είστε αρκετά ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι αναφορικά με προβλήματα που απασχολούν μέλη της οικογένειας σας ή αγαπημένα σας πρόσωπα. Χαρίστε τους την στήριξη και αγάπη σας. Επίσης, εάν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια συναισθηματική σχέση, ίσως να αισθανθείτε μια έντονη ανασφάλεια για τον άνθρωπο σας και για τις πραγματικές προθέσεις του…

Λέων

Αφήστε την ασφάλεια της σταθερότητας για λίγο και αποτολμήστε κάτι νεωτεριστικό ή ακόμη και πιο επικίνδυνο για τα δικά σας δεδομένα. Θα σας ανανεώσει και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας. Μείνετε μόνο μακριά από μηχανορραφίες στον εργασιακό σας χώρο, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε σε αντίθετη περίπτωση είναι να γίνετε μέρος του προβλήματος.

Παρθένος

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Ζυγός

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Σκορπιός

Γίνεστε πλεονέκτες σήμερα και θα μπείτε σε μεγάλους μπελάδες. Απλωθείτε μέχρι εκεί που σας παίρνει και μην αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που αντέχετε, γιατί θα εκτεθείτε. Κάποιες αναταράξεις θα καταγραφούν στην προσωπική ή την επαγγελματική σας ζωή και είναι μια καλή ευκαιρία να θέσετε σε κίνηση το ταλέντο σας στην διπλωματία για να καταλαγιάσετε τα πάθη.

Τοξότης

Η επιρροή σας στον επαγγελματικό σας περίγυρο είναι έντονη. Οι απόψεις σας θα εκτιμηθούν και θα εισακουστούν και εσείς θα τονωθείτε σημαντικά. Φανείτε όμως ρεαλιστές στους στόχους που θέτετε. Τις υποθέσεις σας θέλετε να τις τελειώνετε στην στιγμή, τώρα όμως που κάτι νέο ξεκινάει, θα πρέπει να κινηθείτε με προσοχή για να μην κάνετε λάθη που θα τα βρείτε μπροστά σας

Αιγόκερως

Καθυστερήσεις και εμπόδια θα έχετε να αντιμετωπίσετε, κάτι που θα φέρει το νευρικό σας σύστημα στα άκρα! Προσπαθήστε να μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και όλα θα πάνε καλά. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας σας, όχι μόνο σας έχει εξαντλήσει αλλά έχει θολώσει και την κρίση σας, με συνέπεια να κινδυνεύετε να πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Καιρός να χαλαρώσετε λίγο…

Υδροχόος

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Ιχθείς

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρίπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.