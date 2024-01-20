Λογαριασμός
Φωτιά σε παρακείμενο αποθηκευτικό χώρο του Μέγαρου Μαξίμου

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε παρακείμενο ισόγειο χώρο κτιρίου επί της οδού Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα, δίπλα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γ. Αρτοποιό ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα» και το Γιώργο Αυτιά στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα όπου και έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. 

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Μέγαρο Μαξίμου
