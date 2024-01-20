Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε παρακείμενο ισόγειο χώρο κτιρίου επί της οδού Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα, δίπλα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γ. Αρτοποιό ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα» και το Γιώργο Αυτιά στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα όπου και έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον παρακείμενο ισόγειο χώρο κτιρίου επί της οδού Ηρώδου Αττικού στην #Αθήνα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 20, 2024

Πηγή: skai.gr

