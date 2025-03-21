Με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας απέρριψε σήμερα την αίτηση που είχε καταθέσει ο Παύλος Ασλανίδης -πατέρας του θύματος των Τεμπών, Δημήτρη Ασλανίδη- και με την οποία ζητούσε να κηρυχθεί άκυρη η πραγματοπογνωμοσύνη για τα τρία βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που είχε προσκομίσει ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας σεκιούριτι Interstar στις 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Υπενθυμίζεται πως για τα τρία βίντεο, που εμφανίστηκαν δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, ολοκληρώθηκε πραγματογνωμοσύνη στις 13 Φεβρουαρίου 2025 από τους δύο εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει ο ανακριτής, στην οποία αναφερόταν πως “δεν διακρίνεται” άλλο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία πέρα από το δηλωθέν, χωρίς ωστόσο να μπορεί να πιστοποιηθεί από αυτήν, η γνησιότητα των βίντεο. Ο Παύλος Ασλανίδης είχε υποβάλλει αίτημα ακύρωσης στον Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με την αιτιολογία ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι των θυμάτων δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Η συμπληρωματική τεχνική έκθεση Ψαρόπουλου με ίχνη ξυλολίου-τολουολίου από 15 σημεία

Παράλληλα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή κατέθεσε σήμερα ο γενικός διευθυντής συντήρησης του ΟΣΕ, ο οποίος κατέθεσε επί μακρόν, παρουσιάζοντας τη δική του αντίληψη των γεγονότων. Στο ανακριτικό γραφείο μετέβη επίσης σήμερα και ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος και κατέθεσε συμπληρωματική τεχνική έκθεση. Σε αυτήν διαπιστώνεται ότι σε 15 από τα συνολικά 50 σημεία από το δυστύχημα που είχε εξετάσει μέσω δειγμάτων το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα έτη 2023 και 2024, εντοπίστηκαν ίχνη ξυλολίου και τολουολίου.

Πηγή: skai.gr

