Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ συνεδριάζει των Συμβούλιο Εφετών για να εξετάσει το αίτημα ακύρωσης της πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με την ΕΡΤ, σχετικά με τρία νέα βίντεο, που παραδόθηκαν στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή από τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας, στις 5 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη, είχε υποβάλει αίτημα ακύρωσης της πραγματογνωμοσύνης που συντάχθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2025 για τα τρία νέα βίντεο που εμφανίστηκαν δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, με την αιτιολογία ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι των θυμάτων δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Ο Αντιεισαγγελέας Εφετών Λάρισας παρέπεμψε το αίτημα στο Δικαστικό Συμβούλιο, ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η πραγματογνωμοσύνη, που αφορά το βιντεοσκοπικό υλικό από τις σήραγγες Πλαταμώνα και Ρωξάνης και τη διενέργεια νέας εξέτασης.

