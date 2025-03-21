Υπερδιαπλασιάστηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη

Μέσα σε έναν χρόνο υπερδιπλασιάστηκε το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό σημείωσε μιλώντας στο 2ο Συνέδριο Invest In Greece, και συγκεκριμένα στη συζήτηση με θέμα «Πώς η Τεχνολογία Αλλάζει τα Δεδομένα» που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης.

Αναφερόμενος στο τι χρειάζεται μια επιχείρηση για να μπορεί να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες, ο κ. Γαϊτάνης εξήγησε πως είναι απαραίτητο το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και η γνώση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Ενώ οι κλάδοι που υιοθετούν νέες τεχνολογίες με υψηλό ρυθμό είναι η πληροφορική, οι υπηρεσίες υγείας και η βιοτεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, οι έξυπνες υποδομές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και η γεωργία.

Κάνοντας λόγο για την πρόοδο των επιχειρήσεων μας τα τελευταία χρόνια στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ο γενικός γραμματέας, αναφέρθηκε στα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία, το 2024, το 9,8% των ελληνικών επιχειρήσεων υιοθέτησε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 2023, που έφτανε μόλις το 4%. Ενώ όσον αφορά στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό βαθμό καινοτομίας, είναι αυτές που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Τέλος ο κ. Γαϊτάνης εξηγώντας τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση με σκοπό τη διάχυση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, δήλωσε ότι: «Η βάση της καινοτομίας είναι η έρευνα, γιατί αν δεν υπάρχει η παραγωγή νέας γνώσης δεν μπορεί να υπάρξει καινοτομία. Γι' αυτό ως πολιτεία, τα τελευταία πέντε χρόνια, δίνουμε συνεχώς κίνητρα. Δημιουργήσαμε τις spin offs, αναζωογονούμε τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και δίνουμε γενναίες φορολογικές απαλλαγές, που φτάνουν από 200% έως 315%, σε όσες επιχειρήσεις επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη. Στηρίζουμε την έρευνα με σκοπό να δημιουργήσουμε καινοτομία και τελικά να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

