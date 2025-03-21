Στις 2 Μαΐου η κλήρωση για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στις 4 Μαΐου οι εξετάσεις

Την Παρασκευή στις 2 Μαΐου 2025 θα διενεργηθεί η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και την Κυριακή 4 Μαΐου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων) για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους σχολείων που προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής, ήτοι Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα ενημερωθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία για το άνοιγμα της πλαταφόρμας στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ και της ΔΗΜ.Ω.Σ., στην οποία θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Σύγχρονη γνώση και ίσες ευκαιρίες χωρίς κοινωνικούς και οικονομικούς φραγμούς. Ισότητα στην πράξη. Με αγάπη και σεβασμό στο δημόσιο σχολείο, στους μαθητές, στις οικογένειες, στους άξιους εκπαιδευτικούς μας. Αυτή είναι η θεμέλια λίθος για τη δημιουργία των 22 Ωνασείων Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, τα οποία θα προστεθούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Εκ μέρους της Πολιτείας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ευχαριστεί το Ίδρυμα Ωνάση για την πολύτιμη εισφορά στην προσπάθεια να παρέχουμε σύγχρονη καινοτόμα παιδεία. Επιλέγουμε συνειδητά να μεγαλώσουμε τις ευκαιρίες για τα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες».

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) αποτελούν ένα ενιαίο Δίκτυο προτύπων Δημοσίων σχολείων, με κοινωνικό χαρακτήρα. Η υλοποίηση της δημιουργίας και της λειτουργίας του Δικτύου τελεί υπό την επoπτεία του ΥΠΑΙΘΑ, και υποστήριζεται με τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. έχουν σκοπό την ενίσχυση, αναβάθμιση και προαγωγή της παιδείας και του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να καλλιεργηθούν βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία, τα οποία με τη σειρά τους θα διαχυθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκτός από το ωρολόγιο πρόγραμμα θα λειτουργούν Όμιλοι και Σύνολα, με πρόσθετα αντικείμενα στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, στις γλώσσες, στην τέχνη, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Επιπλέον, στους Ομίλους και τα Σύνολα θα πραγματοποιούνται καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Κατά τα άλλα τα ΔΗΜ.Ω.Σ. εξυπηρετούν από κοινού με τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

