Συμπλοκή μεταξύ δύο 16χρονων μαθητών εντός του σχολικού συγκροτήματος όπου φοιτούν στις Συκιές Θεσσαλονίκης, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι.

Για άγνωστη αιτία, οι δύο μαθητές της πρώτης τάξης του λυκείου πιάστηκαν στα "χέρια" με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να μεταφερθεί στο "Ιπποκράτειο", όπου σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό διενεργείται αστυνομική προανάκριση, ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

