Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Έχετε την διάθεση να αποφεύγετε τις ευθύνες από τον φόβο τις αποτυχίας, αλλά δεν θα τα καταφέρετε. Όλα όμως θα πάνε καλά και άδικα ανησυχείτε. Κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε με άτομα του φιλικού σας περιβάλλοντος φαίνεται να ξεπερνιούνται και οι σχέσεις σας να ομαλοποιούνται και πάλι.

Ταύρος

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

Δίδυμοι

Έχετε έντονα θετική ενέργεια και διάθεση για ζωή σήμερα και φαίνεται να έχετε αφήσει επιτέλους πίσω σας όλες εκείνες τις δυσάρεστες σκέψεις που σας ταλαιπωρούσαν. Είστε στον σωστό δρόμο αλλά βρίσκεστε ακόμη στην αρχή των προσπαθειών σας. Το θετικό είναι ότι στο τέλος της διαδρομής σας περιμένει η επιτυχία. Απολαύστε όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα..

Καρκίνος

Προσοχή στα οικονομικά σας σήμερα. Η νευρικότητα σας είναι μεγάλη και υπάρχει περίπτωση να τσακωθείτε άσχημα με τον άνθρωπο που αγαπάτε. Μην είστε επικριτικοί σήμερα με τον εαυτό σας ή με τους συνεργάτες και συναδέλφους σας. Πάρτε λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα και όλα θα πάνε καλά.

Λέων

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Παρθένος

Ονειροπολείτε σήμερα και ευελπιστείτε ότι κάτι ουρανοκατέβατο θα σας απαλλάξει από τα οικονομικά σας προβλήματα. Μην ρισκάρετε με σημαντικά θέματα της ζωής σας, όπως είναι τα χρήματα, η καριέρα σας ή η σχέση σας, γιατί τα νέα δεν θα είναι ευχάριστα. Μπορείτε όμως να περάσετε μια χαλαρή βραδιά με ευχάριστη παρέα.

Ζυγός

Η μέρα είναι υπέροχη για να αναθερμάνετε την σχέση σας με τα αγαπημένα σας άτομα. Τα προβλήματα σε άλλους τομείς της ζωής σας φαίνεται να επιλύονται, καιρός να ασχοληθείτε και με τις προσωπικές σας σχέσεις. Έχετε την ανάγκη να βρείτε τις ισορροπίες σας μέσα στη σχέση σας. Ρυθμίστε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο ώστε να βρείτε τον χρόνο να το ασχοληθείτε σοβαρά.

Σκορπιός

Την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας θα πρέπει να τις μεταλαμπαδεύσετε σε άτομα που σημαίνουν κάτι περισσότερο για σας, ώστε να αποφύγουν κατά το δυνατόν τα δικά σας λάθη. Ίσως να πρέπει να παρέχετε σήμερα τις υπηρεσίες σας ή να διαθέσετε την γνώση σας οικειοθελώς και χωρίς αμοιβή. Το Σύμπαν θα βρει τρόπο να σας ανταμείψει…

Τοξότης

Δεν θα πρέπει να είστε απόλυτοι και μονοκόμματοι με προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στον εργασιακό ή οικογενειακό περιβάλλον. Ακούστε προσεκτικά, κατανοήστε, συμβουλευτείτε και δράστε. Σας απασχολεί επίσης η υγεία σας και σας αγχώνει. Πρόκειται άραγε για πραγματικά ή φανταστικά προβλήματα, που έχουν την βάση τους στην κάπως πεσμένη σας ψυχολογία;

Αιγόκερως

Όταν επικεντρώνεστε στα οικονομικά σας προβλήματα μπλοκάρετε και δεν μπορείτε να σκεφτείτε με καθαρό μυαλό. Θα ήταν πολύ καλύτερα εάν προσπαθούσατε να εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα σας για να εξασφαλίσετε ένα επί πλέον εισόδημα. Ίσως να χρειαστεί να ζητήσετε τις συμβουλές κάποιου ατόμου. Καλό θα ήταν να μην είναι το ταίρι σας, μια και δεν μπορεί να είναι αρκετά αποστασιοποιημένος από το πρόβλημα για να προσφέρει βιώσιμες λύσεις.

Υδροχόος

Είχατε κάποιες αναποδιές τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσετε να σας καταβάλλει. Τα επαγγελματικά σας χρειάζονται αρκετή προσοχή σήμερα. Φροντίστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας στα χρονικά πλαίσια που έχετε και κρατήστε ένα φιλικό επίπεδο με τους συνεργάτες σας, ότι και αν βρεθεί στον δρόμο σας…

Ιχθείς

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

