Δίκη Πισπιρίγκου: Επεισοδιακή συνεδρίαση - «Είμαι ο Θεός της ως συνήγορός της, τώρα και θα κάνει ό,τι της πω εγώ»

Σειρά θεμάτων από την έναρξη της δίκης τον περασμένο Ιανουάριο ως σήμερα έθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου στο αίτημα εξαίρεσης κατά της προέδρου του ΜΟΔ.

Ο κ. Κούγιας περιλαμβάνει στο αίτημα που ανέγνωσε στο δικαστήριο σειρά λόγων, όπως η απόρριψη αιτημάτων εξέτασης ή επανεξέτασης μαρτύρων και άλλα,τα οποία δήλωσε πως «δημιουργούν υπόνοιες δυσπιστίας για την αμεροληψία της κ. προέδρου.

Ανεβάζοντας τους τόνους, ο συνήγορος επικέντρωσε την αίτηση εξαίρεσης στην άρνηση της προέδρου να του δώσει χρόνο να εξετάσει συγκεκριμένους μάρτυρες «τους πιο κρίσιμους για την υπόθεση και τον τρόπο που μπουζουριάσανε την Πισπιρίγκου» για την οποία είπε πως «ανάμεσα σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους είναι η μοναδική κατηγορούμενη για δηλητηρίαση με κεταμίνη».

Μάλιστα ο συνήγορος φανερά εκνευρισμένος είπε στην πρόεδρο: «Είναι δυνατόν να σας λέει ο συνήγορος θέλω να κάνω θεραπεία και να ζητάει να επανέλθει την επόμενη ο μάρτυρας και εσείς να απαντάτε "τελειώσαμε", κατά τρόπο, τολμώ να πω ανήθικο.. Διακόψαμε τέσσερις ημέρες όταν είχατε κόβιντ και δεν διακόψαμε για καρκίνο του συνηγόρου;».

Κατά τον κ. Κούγια, από την πολύμηνη διαδικασία με ευθύνη της προέδρου δεν διορθώθηκαν σοβαρές ελλείψεις της ανάκρισης και δεν δόθηκαν επιστημονικές απαντήσεις τόσο για την κεταμίνη όσο και επί άλλων θεμάτων. «Στην βιβλιογραφία υπάρχει μόνο μία περίπτωση δηλητηρίασης με κεταμίνη που αφορά έναν γιατρό που επί έναν χρόνο προσπαθούσε να σκοτώσει την σύζυγό του για να παντρευτεί άλλη γυναίκα, χωρίς τελικά να το καταφέρει».

Όπως είπε ο συνήγορος «αντί η πρόεδρος να φροντίσει ώστε να λυθούν τα ζητήματα της ελλιπούς δικογραφίας και ενώ εμένα μου στέρησε ουσιώδεις μάρτυρες, αφιέρωσε δυσανάλογα μεγάλο χρόνο για την εξέταση νοσηλευτριών τις οποίες ρωτούσε αν ήταν ψύχραιμη η κατηγορούμενη. Αν δηλαδή το να είναι ή όχι ψύχραιμη δημιουργεί ενδείξεις ενοχής. Τις ρωτούσε αν η κατάληξη της Τζωρτζίνας ήταν αναμενόμενη! Τις νοσηλεύτριες! Και εμένα δεν με άφησε να εξετάσω, του έκανα μόνο πέντε ερωτήσεις, αυτόν τον ανεκδιήγητο Ράικο ( Νίκος Ράικος καθηγητής που υπογράφει την τοξικολογική εξέταση). Δεν ήθελε να τον ταλαιπωρήσει να έρθει ξανά από την Θεσσαλονίκη; Αν είναι δυνατό».

Ο συνήγορος αναφερόμενος επίσης στην απόρριψη σειράς αιτημάτων που αφορούσαν διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων, είπε: «Είναι πρωτοφανές για δίκαια και λογικά αιτήματα, να εκδίδονται με συνοπτικές διαδικασίες, ομόφωνες αποφάσεις», υπονοώντας ότι η πρόεδρος ίσως ασκούσε επιρροή στα μέλη.

Ο Αλέξης Κούγιας αναφέρθηκε και στο αίσθημα δικαίου λέγοντας πως είναι χρέος όλων να αποδοθεί δικαιοσύνη: «Και σας λέω: ας πάει στο διάολο η κυρία κατηγορουμένη… Έχει εξαφανιστεί το αίσθημα δικαίου; Για να ικανοποιηθεί δηλαδή ο πρώην ο υπουργός δικαιοσύνης που έβγαινε στην τηλεόραση. Για να ικανοποιηθούν τα πρωινάδικα (...) Είναι σκάνδαλο να είναι η κυρία κατηγορούμενη στη φυλακή με αυτή την κατηγορία».

Νωρίτερα υπήρξε ένταση ανάμεσα στην πρόεδρο του ΜΟΔ και τον συνήγορο, με αφορμή την δήλωση του κ. Κούγια ότι θέλει επιπλέον χρόνο για την σύνταξη της αίτησης εξαίρεσης κατά της προεδρεύουσας την διαδικασία.

Μετά 20λεπτη διακοπή που δόθηκε από το δικαστήριο ο κ. Κούγιας δήλωσε ότι δεν είναι έτοιμος να καταθέσει την αίτηση και ζήτησε και άλλο χρόνο.

Πρόεδρος: Εμείς σας δώσαμε το χρόνο, όταν την ετοιμάσετε να τη καταθέσετε, να ξεκινήσει η απολογία της κατηγορουμένης.

Κούγιας: Της απαγορεύω να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτησή σας. Δεν απολογείται, υποβάλλει αίτηση εξαίρεσής σας. Θα απολογηθεί, ενώ τίθεται η πρόεδρος υπό αμφισβήτηση;

Πρόεδρος: Αφού δεν υποβάλατε αίτημα. Θα υποβάλλετε.

Κούγιας: Δεν θα απολογηθεί η κατηγορούμενη. Εγώ είμαι ο Θεός της ως συνήγορός της, τώρα και θα κάνει ό,τι της πω εγώ. Θέλω χρόνο.

Πρόεδρος: Τι είστε ο Θεός της;

Κούγιας: Ελέγχω την συνείδησή της εντός της δικαστικής διαδικασίας.

Πρόεδρος: Γιατί δεν την είχατε έτοιμη;

Κούγιας: Γιατί είμαι κακός δικηγόρος!

Το δικαστήριο έχει διακόψει, ώστε να προετοιμάσει την πρότασή της η εισαγγελέας επί της εξαίρεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

