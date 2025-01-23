Μετά το σοκ της είδησης με το πρόβλημα υγείας του Μίμη Δομάζου το πρωί της Τετάρτης (22/1), ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», εισήχθη στο νοσοκομείο και ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού και της εθνικής Ελλάδας, Αντώνης Αντωνιάδης.

Ο 79χρονος θρύλος των γηπέδων εισήχθη στο νοσοκομείο ΓΝΑ με συμπτώματα πνευμονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «ψηλός» του ελληνικού ποδοσφαίρου παρακολουθείται από τους γιατρούς, είναι σε καλή κατάσταση και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.