Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Κλήμη και Αγαθαγγέλου και του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα, Αγαθαγγέλη
- Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
- Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:38 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 2 λεπτά
Σελήνη 23.5 ημερών
