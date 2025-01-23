Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Ιανουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε σήμερα στις 07:35 και δύση ήλιου στις 17:38

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Κλήμη και Αγαθαγγέλου και του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα, Αγαθαγγέλη
  • Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
  • Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:38 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 23.5 ημερών
 

