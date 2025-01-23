Κλειστός είναι ο παράδρομος της Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ανατροπής φορτηγού με λιπάσματα, στο ύψος της Ιεράς Οδού.

Η ανατροπή έχει γίνει κάτω απο τη γέφυρα, στο σημείο αναστροφής, από το ανοδικό προς το καθοδικό ρεύμα πριν την Ιερά Οδο.

Η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στο σημείο της ανατροπής του φορτηγού, καθώς έχουν χυθεί λάδια στο οδόστρωμα από το φορτίο του φορτηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά ενώ χρειάστηκε να σπάσει μόνος του το παρμπρίζ του οχήματος για να απεγκλωβιστεί.

Πηγή: skai.gr

