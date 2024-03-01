Τάφοι των Βενιζέλων: Εικόνα καταστροφής από πτώση δέντρων λόγω του αέρα

Εικόνα καταστροφής στους Τάφους των Βενιζέλων αποτυπώνουν φωτογραφίες, όπου λόγω του ισχυρού αέρα έπεσαν δέντρα.

Όπως αναφέρει ο εφημέριος του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία, Πατήρ Εμμανουήλ Μπιτζανάκης, από τα πολλά μποφόρ τα δέντρα δεν άντεξαν.

Ευτυχώς, δεν προκλήθηκαν ζημιές ούτε τραυματισμοί.

