Τάφοι των Βενιζέλων: Εικόνα καταστροφής από πτώση δέντρων λόγω του αέρα

Από τα πολλά μποφόρ τα δέντρα δεν άντεξαν, ανέφερε ο εφημέριος του Ναού

Εικόνα καταστροφής στους Τάφους των Βενιζέλων αποτυπώνουν φωτογραφίες, όπου λόγω του ισχυρού αέρα έπεσαν δέντρα.

Όπως αναφέρει ο εφημέριος του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία, Πατήρ Εμμανουήλ Μπιτζανάκης, από τα πολλά μποφόρ τα δέντρα δεν άντεξαν.

Ευτυχώς, δεν προκλήθηκαν ζημιές ούτε τραυματισμοί.

Πηγή: cretalive.gr

